Інфекція знову шириться: на Буковині виявили джерело АЧС

У Чернівецькій області виявили черговий випадок африканської чуми свиней. Наразі в ОВА роблять все, щоб хвороба не розповсюджувалась далі.

В Україні черговий випадок АЧС

У свійських свиней господарства ФОП Кривко I.М. у селі Нові Бросківці Чернівецького району Чернівецької області виявили африканську чуму свиней (АЧС), повідомляє 24 Канал із посиланням на Чернівецьку районну військову адміністрацію.

Як повідомляє Чернівецька ОВА, 25 жовтня відбулось позачергове засідання Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії. Комісія затвердила низку заходів щодо профілактики, недопущення поширення та ліквідації захворювання африканської чуми свиней за межами села Нові Бросківці Сторожинецької міської громади.

Про хід виконання зазначених заходів члени комісії доповідатимуть через Чернівецьке районне управління Головного управління Держпродспоживслужби в Чернівецькій області згідно зазначених термінів.

