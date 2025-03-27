На Херсонщині та Вінниччині зафіксували спалахи небезпечної хвороби тварин
- Спалахи африканської чуми свиней виявлено у Вінницькій та Херсонській областях.
- Запроваджено карантин у кількох населених пунктах цих областей.
Протягом останніх пари тижнів в Україні зафіксували чергові спалахи африканської чуми свиней. Цього разу хворобу помітили на Вінниччині і Херсонщині.
У двох областях України виявили АЧС
Випадки африканської чуми свиней (АЧС) зафіксовані протягом минулих тижнів у двох областях: Вінницькій і Херсонській, повідомляє 24 Канал із посиланням на Бериславську РДА та Тульчинську РДА.
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Так, на Вінниччині в селі Княжа Криниця Тульчинського району вірус АЧС виявлено в диких свиней 13 березня. Як повідомили у Тульчинській райдержадміністрації, з 14 березня запроваджено карантин у селах:
- Сонячне,
- Княжа Криниця,
- Горби.
Працівники управління Держпродспоживслужби здійснили подворові обходи у населених пунктах, які увійшли до зони карантинних обмежень для моніторингу клінічного стану поголів'я свиней, які вирощуються в домогосподарствах.
На Херсонщині ж інфікований об'єкт зафіксували у балці між селом Твердомедове та селищем Кар'єрне Бериславського району.
Карантин запроваджено з 21 березня, зазначили в Бериславській райдержадміністрації.
Зони захисту і спостереження включають селища:
- Кар'єрне,
- Біла Криниця,
- Велика Олександрівка, а також села
- Твердомедове,
- Білоусове,
- Первомайське,
- Новопавлівка,
- Токареве,
- Запоріжжя,
- Мала Олександрівка,
- Новодмитрівка,
- Старосілля,
- Довгове,
- Кам'яне,
- Шостакове,
- Буцівське,
- Нова Шестірня,
- Рівнопілля.