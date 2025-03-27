На Херсонщині та Вінниччині зафіксували спалахи небезпечної хвороби тварин

Протягом останніх пари тижнів в Україні зафіксували чергові спалахи африканської чуми свиней. Цього разу хворобу помітили на Вінниччині і Херсонщині.

У двох областях України виявили АЧС

Випадки африканської чуми свиней (АЧС) зафіксовані протягом минулих тижнів у двох областях: Вінницькій і Херсонській, повідомляє 24 Канал із посиланням на Бериславську РДА та Тульчинську РДА.

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Так, на Вінниччині в селі Княжа Криниця Тульчинського району вірус АЧС виявлено в диких свиней 13 березня. Як повідомили у Тульчинській райдержадміністрації, з 14 березня запроваджено карантин у селах:

Сонячне,

Княжа Криниця,

Горби.

Працівники управління Держпродспоживслужби здійснили подворові обходи у населених пунктах, які увійшли до зони карантинних обмежень для моніторингу клінічного стану поголів'я свиней, які вирощуються в домогосподарствах.

На Херсонщині ж інфікований об'єкт зафіксували у балці між селом Твердомедове та селищем Кар'єрне Бериславського району.

Карантин запроваджено з 21 березня, зазначили в Бериславській райдержадміністрації.

Зони захисту і спостереження включають селища: