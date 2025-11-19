На Тернопільщині зафіксували випадки небезпечної хвороби тварин

Нові випадки африканської чуми свиней нещодавно виявили на Тернопільщині. Дикі свині, які були переносниками хвороби загинули, а їхні трупи утилізували таким чином, щоб запобігти розповсюдженню інфекції.

На Тернопільщині виявили АЧС

У Тернопільській області виявили африканську чуму свиней у дикій фауні на території Збаразької міської громади, повідомляє 24 Канал із посиланням на фахівців Головного управління Держпродспоживслужби Тернопільщини.

Спеціалісти зазначають, що наявність вірусу у диких свиней підтвердили результати аналізу уповноваженої Івано-Франківської регіональної державної лабораторії ДПССУ (результат дослідження N002423 п.м. / 25 від 15.11.2025 – підтверджено АЧС).

Паралельно здійснювався огляд місцевості та збір трупів загиблих диких свиней. Попри попередні повідомлення про трьох тварин, під час робіт виявлено загалом сім туш, із них чотири – поросята. Усі трупи було спалені та захоронені відповідно до ветеринарно-санітарних вимог, щоб запобігти поширенню збудника,

– запевнили в обласному управлінні Держпродспоживслужби.

На місцях загибелі та захоронення проведено повну дезінфекцію, використано засоби, рекомендовані для знешкодження вірусу АЧС.

Державна надзвичайна протиепізоотична комісія (ДНПК) оголосила неблагополучний пункт, визначила зони захисту та зони спостереження (нагляду), затвердила план реагування, що передбачає невідкладні заходи – від посилення моніторингу та інформування населення до контролю за переміщенням тварин, обмеження у мисливських угіддях і посилення дезінфекційних робіт.

