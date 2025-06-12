Українські фермери почали молотити ячмінь: врожайність рекордно низька

В Україні аграрії вже почали обмолочувати ячмінь на півдні України. Однак експерти дають не дуже втішні оцінки врожайності цієї культури.

Аграрії почали збирати врожай ячменю

В Україні фермери почали обмолот ячменю, повідомляє 24 Канал із посиланням на ASAP Agri. Жнива стартували на півдні Миколаївської області.

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В рамках пшеничного кроп-туру цього тижня аналітики ASAP Agri зафіксували початок збирання ячменю на півдні Миколаївської області – зокрема в районах, що найбільше постраждали від весняних заморозків і посухи.

Перші показники врожайності на рівні 1 – 1,5 тонни з гектару. Аналітики називають їх тривожно низькими, що відображає складні погодні умови цього сезону. Сьогоднішні візити на пшеничні поля мають дати ключові оцінки потенціалу виробництва зерна в Україні у сезоні 2025/26.

Зверніть увагу! Раніше міністр агрополітики Віталій Коваль заявляв, що врожай ячменю цього року складе 4,5 мільйона тонн.