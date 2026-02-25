Прифронтові аграрії просять уряд пом'якшити екологічні вимоги через війну

Сільгоспвиробники з прифронтових і деокупованих територій звернулися до уряду з проханням переглянути підхід до екологічних вимог під час воєнного стану. Вони наголошують, що виконання окремих приписів у зоні обстрілів є небезпечним і подекуди неможливим.

Аграрії прифронтових районів жаліються на завищені вимоги

Сільськогосподарські виробники, які працюють на прифронтових та деокупованих територіях, закликають уряд пом'якшити екологічні вимоги з урахуванням воєнних ризиків. Про це повідомили у Всеукраїнській аграрній раді, яка отримує відповідні звернення від аграріїв із зон підвищеної небезпеки.

У зверненні зазначається, що підприємства продовжують забезпечувати продовольчу безпеку країни, однак паралельно отримують приписи щодо проведення капітальних робіт – зокрема бетонування майданчиків, облаштування гноєсховищ та інших інженерних споруд.

У ВАР підкреслюють, що в умовах постійних обстрілів, застосування керованих авіабомб і атак дронів виконання таких вимог є небезпечним для працівників, економічно ризикованим через можливі руйнування та інколи фізично неможливим через близькість до лінії бойового зіткнення.

В організації зауважують, що об'єкти, збудовані поблизу фронту, можуть бути знищені у будь-який момент, що нівелює витрати та не дає очікуваного екологічного ефекту. Відповідне звернення спрямовано до Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України.

Аграрії вважають недоречними заходи державного нагляду

Фахівці нагадують, що постановою уряду №303 із березня 2022 року було призупинено планові та позапланові заходи державного нагляду на період воєнного стану, за винятком окремих випадків. Водночас аграрії повідомляють про факти проведення позапланових перевірок і видачі приписів із короткими строками виконання.

Зокрема, підприємство на Харківщині отримало вимогу облаштувати майданчик для тимчасового зберігання гною у місячний строк, попри близькість бойових дій і регулярні обстріли. Навіть після офіційного повідомлення про неможливість виконання робіт підхід контролюючого органу не змінився.

У зв'язку з цим аграрії просять міністерство ініціювати міжвідомче врегулювання та напрацювати чіткі правила для роботи на прифронтових і деокупованих територіях – зокрема застосувати ризик-орієнтований підхід, передбачити відстрочку виконання приписів і дозволити тимчасові інженерні рішення.

У ВАР наголошують, що аграрії не відмовляються від дотримання екологічних норм, однак у громадах із підвищеною воєнною небезпекою потрібен більш гнучкий підхід, який враховує безпекову ситуацію та реальні умови роботи під час війни.

