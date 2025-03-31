В ЄС очікують зменшення імпорту сільгосппродукції з України з червня

У Євросоюзі очікують скорочення імпорту сільськогосподарської продукції з України. Це має відбутися після перегляду умов торгівлі.

ЄС обмежує аграрний експорт з України

Єврокомісар з питань сільського господарства Крістоф Гансен заявив, що Брюссель прагне "знайти нову угоду" для торгівлі з Україною до того, як у червні закінчиться термін дії нинішніх заходів з часткової її лібералізації, повідомляє 24 Канал із посиланням на AFP.

Читайте також Україна вдвічі наростила експорт яєць: чи призведе це до здорожчання

Обговорення мають бути швидкими. Європейський Союз готовий до переговорів, і це має відбутися в найближчі тижні. Імпортні квоти не залишаться такими ж, як під час цієї тимчасової лібералізації. Тож, дійсно, імпорту буде менше,

– додав Гансен.

За словами єврокомісара, країни ЄС не підтримують продовження нинішніх умов торгівлі з Україною, оскільки вони "спричинили проблеми, особливо в деяких країнах-членах".

Чому Європа обмежує імпорт з України

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році ЄС скасував тарифи на українську продукцію на знак підтримки. Але європейські фермери висловили протест через те, що дешевші товари з України шкодять їм.

Зверніть увагу! У відповідь минулого року ЄС у рішенні продовжити лібералізацію торгівлі з Україною запровадив певні обмеження на такі продукти, як цукор, м'ясо птиці, яйця та кукурудза.

Минулого тижня Європейська комісія заявила, що готує пропозицію щодо нового формату торговельних відносин з Україною після завершення дії чинного механізму торговельної лібералізації 5 червня 2025 року.