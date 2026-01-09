Агрокомпанії для статусу критичності тепер мають обробляти принаймні 1000 гектарів

Уряд оновив порядок надання статусу критичного підприємства та бронювання працівників, поширивши нові вимоги й на аграрний бізнес. Зміни передбачають жорсткіші критерії щодо земельного банку, доходів і окремих видів діяльності.

Статус критичності отримати стало важче

Кабінет Міністрів вніс зміни до постанови № 76 від 27 січня 2023 року, яка регулює надання статусу критичного підприємства та механізм бронювання працівників, передає 24 Канал із посиланням на Latifundist.com. Нові правила стосуються і агросектору, повідомив керуючий партнер юридичної фірми Kosovan Legal Group Анатолій Косован.

Для агрокомпаній, які ще не підтвердили критичність, ключовою зміною стало збільшення мінімальної площі оброблюваних земель – із 500 до 1000 гектарів. Також переглянуто критерій економічної активності: тепер компанія вважатиметься такою за умови річного доходу не менше 40 мільйонів гривень замість попередніх 20 мільйонів. Найбільше це торкнеться зернотрейдерів, які раніше отримували статус саме за цим показником.

Які ще зміни відбулися?

Водночас скасовано критерій суми сплаченого податку на доходи фізичних осіб за попередній звітний квартал. Це насамперед вплине на підприємства з великою кількістю працівників, але без значного земельного банку чи доходу, зокрема елеватори.

Окремі корективи запроваджено для окремих ніш агробізнесу. Так, компанії з гуртової торгівлі сільськогосподарською технікою та обладнанням повинні подавати реєстраційне повідомлення до Держпродспоживслужби, а виробники біоетанолу – додатково надавати ліцензію на право його виробництва.

За словами Анатолія Косована, зростання мінімальної заробітної плати в новому бюджеті викликало непорозуміння щодо вимог до рівня оплати праці. Мінімальна середня зарплата на підприємстві як критерій критичності та мінімальна зарплата заброньованих працівників не фіксовані на рівні 20 тисяч гривень, а визначаються як 2,5 мінімальні заробітні плати.

Зверніть увагу! З 1 січня 2026 року цей показник становитиме 21 617,50 гривні. Недотримання зазначених вимог може призвести до втрати статусу критичного підприємства на наступні шість місяців.

