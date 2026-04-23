Дрони і санкції "допомагають": як падає виробництво добрив у Росії

Серія атак дронів завдала відчутного удару по російській індустрії добрив. Пошкодження заводів і логістичні проблеми вже впливають на глобальний ринок.

Удари по заводах знижують виробництво

Атаки безпілотників останніми місяцями суттєво вплинули на роботу підприємств із виробництва добрив у Росії, повідомляє Reuters. Про це заявив Андрій Мельниченко, засновник EuroChem.

Дивіться також Без російських постачань: хто наразі забезпечує Україну добривами

Росія є одним із ключових гравців на світовому ринку, забезпечуючи близько однієї п'ятої торгівлі добривами. Втім, через пошкодження інфраструктури, внутрішні обмеження та санкційний тиск країна стикається з труднощами у нарощуванні виробництва.

Одним із найбільш показових випадків стала атака на завод Acron "Дорогобуж", яка призвела до тимчасової втрати близько п'яти відсотків виробничих потужностей. Це підприємство відіграє важливу роль у випуску аміачної селітри та комплексних добрив.

Попри це, компанії продовжують інвестувати у нові проєкти. Зокрема, EuroChem будує новий комплекс у Ленінградській області, який має значно розширити виробництво аміаку та карбаміду.

Глобальні ризики для ринку добрив

Проблеми не обмежуються лише Росією. Напружена ситуація на Близькому Сході та ризики для логістики, зокрема в районі Ормузької протоки, впливають на світові постачання сировини для добрив.

За оцінками експертів, ціни на основні види добрив вже демонструють зростання. Найбільше страждає виробництво азотних добрив, яке залежить від природного газу. Збої у постачанні газу в країнах Перської затоки також можуть мати довгострокові наслідки.

Додатковим фактором стала тимчасова зупинка експорту аміачної селітри з Росії. Це рішення може ще більше розбалансувати ринок, враховуючи значну частку країни у світових постачаннях.

Важливо! У підсумку сукупність факторів – від військових атак до логістичних ризиків – формує нову хвилю нестабільності на глобальному ринку добрив, що може вплинути і на аграрний сектор інших країн.

Світ на межі продовольчої кризи: блокада Ормузької протоки підіймає ціни на їжу