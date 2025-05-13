Банани під загрозою: зміни клімату можуть створити дефіцит фрукта

Зміни клімату, які відбуваються по усьому світу вже вплинули на багато найпопулярніших культур. На думку дослідників за какао, оливками та іншими культурами прийшла також черга бананів відчути руйнівний вплив кліматичних змін.

Зміни клімату вбивають бананові плантації

Кліматична криза ставить під загрозу банани, які є найпопулярнішим фруктом на планеті, повідомляє 24 Канал із посиланням на The Guardian. Нещодавно проведене дослідження стверджує, що четверта за значущістю продовольча культура у світі перебуває під серйозною загрозою.

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Річ у тім, що країни Латинської Америки і Карибського басейну страждають від затяжних кліматичних потрясінь. Це може позбавити людство найулюбленішого фрукта: до 2080 року близько 66% земель, на яких зараз вирощують банани в Латинській Америці та країнах Карибського регіону, можуть стати непридатними для цього.

Зверніть увагу! Згідно з доповіддю благодійної організації Christian Aid, зростання температури, збільшення кількості стихійних лих і поширення шкідників завдають серйозної шкоди країнам-експортерам бананів – таким як Гватемала, Коста-Ріка та Колумбія.

Банан – одна з найважливіших культур

Дослідники стверджують, що банан – не тільки найуживаніший фрукт у світі, а й одна з найважливіших продовольчих культур, що поступається лише пшениці, рису і кукурудзі. Понад 400 мільйонів людей отримують від них значну частину щоденної норми калорій – від 15% до 27%.

При цьому 80% світового бананового експорту припадає саме на Латинську Америку і Карибський регіон – один із найвразливіших до кліматичних катаклізмів. Парадокс у тому, що вирощування бананів перебуває під загрозою через кліматичну кризу, спровоковану країнами, які практично не займаються їх вирощуванням.

Наприклад, сорт бананів кавендіш, який переважає в міжнародній торгівлі, вкрай чутливий до клімату. Він вимагає помірного температурного діапазону (15 – 35 градусів Цельсія) і помірного поливу. Шторми можуть пошкодити листя, позбавляючи рослину здатності до фотосинтезу.

Важливо! Кліматичні зміни також сприяють поширенню небезпечних грибкових захворювань. Наприклад, чорна сигатока може знижувати фотосинтез у рослини на 80%.