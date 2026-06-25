Малий агробізнес в Україні може втратити бронювання: що не так із новими критеріями

В Україні триває оновлення критеріїв, за якими підприємства можуть отримати статус критичної важливості для економіки. Черговий перегляд вимог може залишити малий аграрний бізнес без доступу до бронювання.

Що змінюють у правилах бронювання

Сільськогосподарські підприємства можуть отримати статус критичності через Міністерство економіки або обласні військові адміністрації. Однак останні істотно збільшують вимоги, тож малий агробізнес може втратити право бронювати своїх працівників від мобілізації. Про це в коментарі 24 Каналу розповіла консультантка Всеукраїнської аграрної ради Леся Панкратова.

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24 червня Мінекономіки затвердило галузеві критерії визначення підприємств, установ та організацій, які мають важливе значення для економіки України. Вимоги для сільськогосподарських підприємств щодо земельного банку та річного доходу (на вибір – 1 тисяча гектарів та 40 мільйонів гривень відповідно) залишилися незмінними з попереднього наказу від 22 грудня 2025 року.

За словами експертки Лесі Панкратової, в оновлених критеріях дещо скоригували кведи, тобто основні види діяльності, за якими можна подаватися на отримання критичності через міністерство. Загалом же процеси налагоджені й не викликають нарікань.

Водночас проблемними консультантка ВАР називає регіональні критерії від ОВА. Статус критичності через них можуть отримувати агропідприємства, які не відповідають критеріям Мінекономіки та не можуть подаватися через Державний аграрний реєстр.

Леся Панкратова, кандидатка економічних наук, консультантка ВАР з питань обліку та оподаткування Критична в нас ситуація з критеріями через ОВА. Військові адміністрації зараз переглядають їх, і майже у всіх областях відбувається укрупнення показників. Там декілька на вибір: гектарат, об'єм вирощування й реалізації, кількість працівників. Усі основні критерії переглядають у бік збільшення. Якщо було 100 гектарів, для них зараз підіймають до 200 – 250 гектарів.

Експертка зауважує, що наразі оновлені критерії від більшості ОВА ще не пройшли юстування й затверджені вони тільки для двох областей. Інші ж перебувають у процесі погодження.

Дедлайни для нових правил бронювання

Наприкінці травня Кабінет Міністрів визначив наступні крайдати для змін правил бронювання:

до 10 червня – переглянути критерії та порядок, за якими визначають критично важливі підприємства, установи та організації;

до 1 липня – проаналізувати їхню відповідність новим критеріям;

до 1 вересня – переглянути ухвалені рішення про критичність.

Як пояснює Леся Панкратова, основна частина агропідприємств до 1 вересня втрачає статус важливості для економіки, тож їм доти треба встигнути отримати його й перебронювати працівників. Невелика частина аграріїв взагалі не зможе зробити цього. Йдеться насамперед про тих, у кого термін сплив у червні.

Оскільки можливість подавати документи на Мінекономіки з'явилася 24 червня, а більшість ОВА досі не має затверджених критеріїв (хоч це мали зробити до 10 червня), вони навряд чи встигнуть отримати статус критичності й перебронювати робітників.

Наразі відсутня можливість подати документи в тих, хто через ОВА це робить. Бо іще немає заюстованих та оголошених критеріїв,

– наголошує експертка.

Проблемність ситуації полягає ще в тому, що затвердження критеріїв від ОВА вимагає послідовних погоджень з Мінекономіки й Міноборони.

Які змінюють регіональні критерії

Критерії для визначення критично важливих підприємств від обласних військових адміністрацій перебувають у процесі погодження. Попередньо відомо про такі вимоги:

Сумська ОВА: земельний банк на понад 100 гектарів, 8 мільйонів гривень доходу (раніше – 5 мільйонів), не менше п’яти працівників, яким нараховано зарплату за останні 6 місяців, замість трьох;

Закарпатська ОВА: 1,5 мільйона гривень сплачених податків за рік (раніше – 1,2 мільйона гривень); 30% працевлаштованих учасників бойових дій за основним місцем роботи (раніше – 10%); розмір середньої зарплати працівників підприємства – 25 941 гривні (3 мінімальні зарплати);

Волинська ОВА: не менше п’яти працюючих на підприємстві, рівень доходу за рік – від 2 мільйонів гривень замість 1 мільйона;

Кіровоградська ОВА: земельний банк від 200 гектарів, не менш як 5 штатних працівників (раніше – троє), 1,2 мільйона гривень сплачених податків (замість 1 мільйона), поріг сплаченого ЄСВ – 600 тисяч гривень (до цього – 500 тисяч);

Рівненська ОВА: обробіток не менше 50 гектарів угідь для вирощування сільськогосподарських культур (попередня вимога – 40 гектарів).

З погляду консультантки ВАР Лесі Панкратової, регіональні критерії ОВА є зависокими й призведуть до втрати малими агропідприємствами доступу до бронювання.

Це повністю відсікає малий бізнес в аграрній сфері. Якщо не буде бронювання, звичайно, підприємства ліквідуються, бо їхніх працівників без бронювання мобілізують максимально швидко. Це відбувається в період, коли навесні вже все посіяли, а зібрати не буде можливості. Ця ситуація для нас критична,

– підсумовує експертка.

Запропоновані ОВА оновлені критерії критичності здатні ускладнити малому агробізнесу отримання бронювання. У результаті через нестачу кадрів під загрозою може опинитися цьогорічна збиральна кампанія.

Нагадаємо, що аграрії закликали переглянути умови бронювання через сезонні особливості роботи. Вони наголошують, що чинна система не враховує їх, тож галузь стикається з критичним кадровим дефіцитом.

Зокрема, критерій середньої зарплати на підприємстві не враховує сезонності доходів. Наприклад, під час весняно-польових робіт заробітки працівників можуть перевищувати 35 тисяч гривень, проте взимку рівень оплати суттєво знижується.