Бронювання фермерів у травні 2026 року: як отримати і що потрібно знати

У травні 2026 року механізм бронювання залишається незмінним. Фермерам важливо врахувати не лише статус аграрного підприємства, а також певні критерії, за якими можливе підтвердження й саме бронювання працівників.

Як фермерам отримати бронювання від мобілізації?

Про те, яка основна умова для отримання броні, йдеться на ресурсі "Юристи.UA".

Дивіться також Ціни впали до нуля: фермери у Бельгії роздають картоплю людям

Як зазначають фахівці, щоб фермер міг отримати бронювання від мобілізації, його підприємство має бути критично важливим. Зокрема це стосується і працівників аграрного підприємства, і керівників відповідної сфери.

Інакше наявність паїв чи реєстрація аграрія, як юридичної особи не є підставами для бронювання. Це також стосується окремого створення фермерського господарства.

Натомість як тільки фермерство отримає статус критично важливого, потрібно подати документи до Міністерства аграрної політики зі списком працівників на бронювання. Згодом, коли перелік осіб узгодять з Генштабом ЗСУ – фермери отримають бронь.

Зокрема, як зазначають на ресурсі visitukraine.today, у 2026 році, щоб агропідприємство відповідало статусу критично важливого має бути відповідність до основного виду діяльності за КВЕД. Іншими словами це виробництво, переробка, експорт чи продаж сільськогосподарської продукції.

Також підприємство має дотримуватись одного з критеріїв:

обробка сільськогосподарських угідь у 1000 гектарів;

від 50 гектарів балансу господарських насаджень;

річний дохід від 40 мільйонів гривень.

Що потрібно знати про земельні питання у 2026 році?