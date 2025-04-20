Де можна збудувати собі гараж і які діють обмеження

Багатьох власників автомобілів цікавить, чи можна збудувати гараж для свого сталевого коня. Однак для цього потрібно знати, які обмеження встановлені законодавством.

Де можна будувати гараж

Якщо ви плануєте звести гараж, то спочатку з'ясуйте, де саме можна будувати, і які є вимоги закону, повідомляє 24 Канал із посиланням на "Земельний фонд України". Інакше можна отримати штраф або припис на демонтаж.

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Гараж на приватній земельній ділянці (біля будинку) будувати можна, якщо:

ділянка має цільове призначення: "для будівництва і обслуговування житлового будинку";

гараж – не багатоповерховий і не порушує будівельні норми.

Для цього потрібно подати повідомлення про початок будівельних робіт до ДАБІ (тепер ДІАМ), а після завершення – зареєструвати право власності на гараж.

Гараж у кооперативі будувати можна, якщо:

ви є членом гаражного кооперативу;

ділянка оформлена, і є документи на землю/користування.

Зверніть увагу! У багатьох гаражних кооперативах земля досі не приватизована – тоді питання будівництва може бути проблемним або взагалі незаконним.

Де будувати заборонено

Самовільне будівництво на прибудинковій території (місто, двір) заборонено без погодження з:

співвласниками будинку;

місцевою владою;

та без належного цільового призначення землі.

Такий гараж буде під загрозою демонтажу.

Які діють обмеження

Обмеження та норми:

відступи від меж ділянки: не менше 1 метра до сусідньої межі;

відстань до житлового будинку: не менше 6 метрів;

не можна будувати на землях сільськогосподарського призначення без зміни цільового використання;

не допускається перекривати доступ або комунікації.

Важливо! Будівництво гаража можливе, якщо земля належним чином оформлена, а ви дотримались всіх містобудівних норм. Тому краще запитати юриста до будівництва, ніж захищати вже збудований гараж у суді.