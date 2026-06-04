Менше сировини, більше готової продукції: як змінився агроекспорт України

Україна продовжує збільшувати частку продукції з доданою вартістю в аграрному експорті. У 2025 році поставки перероблених товарів досягли рекордної частки за останні чотири роки, тоді як експорт сировини скоротився.

Частка переробленої продукції в агроекспорті зросла до рекордного рівня

За підсумками 2025 року структура українського агроекспорту суттєво змінилася на користь продукції переробки. Дані Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства свідчать, що частка товарів із доданою вартістю продовжує зростати.

Дивіться також Аргентина наступає: Україна втратила лідерство на ключовому ринку соняшникової олії

Минулого року Україна експортувала сировинної аграрної продукції на 11,77 мільярда доларів США, тоді як обсяг експорту перероблених товарів сягнув 10,77 мільярда доларів США.

У структурі агроекспорту сировина займала 52,2%, а продукція переробки – 47,8%. Для порівняння, роком раніше співвідношення становило 60% до 40% відповідно. Таким чином, перероблена продукція досягла найвищої частки в експорті за останні чотири роки.

Найвищий рівень переробки демонструє молочна галузь

Серед галузей агропромислового комплексу лідером за часткою переробленої продукції в експорті стало молоко та молочні продукти. Їхній показник досяг 95,2%.

Друге місце посіли зернові та олійні культури разом із продуктами їхньої переробки – 87,5%. Також значну частку продукції з доданою вартістю мають фрукти та ягоди – 52,5%, овочі – 37,5% та бобові культури – 30,5%.

Натомість у сегменті м'яса та м'ясопродуктів частка переробленої продукції становила 12,3%, а в зерновій галузі – 8,9%.

Зростання експорту продукції переробки свідчить про поступовий розвиток виробництва товарів із вищою доданою вартістю, що дозволяє українським виробникам зміцнювати свої позиції на міжнародних ринках і збільшувати валютні надходження до країни.

Експорт цукру перевищив 500 тисяч тонн: названо головні ринки збуту

За дев'ять місяців 2025/26 маркетингового року Україна експортувала понад пів мільйона тонн цукру. Найбільший попит на українську продукцію демонструють країни Близького Сходу, які залишаються ключовим ринком для вітчизняних виробників.

Серед окремих країн найбільшим покупцем українського цукру став Ліван. На нього припало 21% від загального обсягу експорту.

Країни Європейського Союзу забезпечили 18% поставок українського цукру. До трійки найбільших напрямків також увійшла Сирія з часткою 14%, тоді як Узбекистан узяв ще 12% експорту.