Євросоюз наростив агроторгівлю, однак імпорт з України впав

Європейський Союз у 2025 році збільшив як експорт, так і імпорт сільськогосподарської продукції. Водночас частка України в аграрному імпорті ЄС помітно скоротилася.

ЄС наростив торгівлю агропродукцією у 2025 році

За даними Євростату, у 2025 році Європейський Союз експортував аграрної продукції на 238,2 мільярда євро, а імпортував – на 213,5 мільярда євро. Позитивне сальдо торгівлі склало 24,7 мільярда євро.

Порівняно з 2024 роком експорт зріс на 1,6%, тоді як імпорт збільшився одразу на 9,3%.

У Євростаті зазначають, що за останнє десятиліття торгівля сільськогосподарською продукцією в ЄС стабільно зростала. З 2015 до 2025 року експорт збільшувався в середньому на 4,4% щороку, а імпорт – на 5%.

Найбільшим покупцем агропродукції з ЄС у 2025 році залишалася Велика Британія, на яку припадало понад 23% експорту. Далі йшли США, Швейцарія та Китай.

Частка України в імпорті ЄС знизилася

Основними постачальниками агропродукції до Європейського Союзу у 2025 році стали Бразилія, Велика Британія, США та Китай.

Водночас частка України в імпорті аграрної продукції до ЄС скоротилася з 6,7% до 5%. У Євростаті пояснили це завершенням дії торговельних пільг, які раніше були запроваджені для української агропродукції.

Також у відомстві звернули увагу, що частка США в експорті аграрної продукції з ЄС дещо знизилася через введення тарифів на окремі товари.

Україна різко наростила перевезення зерна залізницею: які обсяги у 2026 році?

Водночас варто зазначити, що об'єми перевезення зерна з України все ж зросли попри зменшення експорту в ЄС.

За перші чотири місяці 2026 року Україна транспортувала понад 11,4 мільйона тонн зернових вантажів залізницею, що на 13,1% більше, ніж у 2025 році.

У квітні залізницею перевезено 2,95 мільйона тонн зерна, з яких 92% направлено до морських портів.

Через західні прикордонні переходи експортується лише 8% збіжжя. Експерти ринку зазначають, що портова логістика продовжує відігравати визначальну роль для стабільного експорту української агропродукції.