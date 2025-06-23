Проблеми з якістю місцевої черешні призвели до зниження цін в Україні

Українські садівники, які вирощують черешню серйозно занепокоєні погіршенням якості своєї продукції. Через зниження попиту на черешню та зниження її якості фермери знижують відпускні ціни.

Чому падає ціна на черешні

Протягом останнього тижня практично на всій території України встановилася прохолодна дощова погода, що безпосередньо позначилося на місцевій черешні, повідомляє 24 Канал із посиланням на EastFruit. Аналітики повідомляють, що основний обсяг запропонованої для продажу ягоди на сьогодні складає продукція середньої та низької якості.

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На цю мить обсяги пропозиції місцевої черешні продовжують поступово збільшуватися, що чинить тиск на ціни. Однак садівники серйозно занепокоєні рясними опадами, які, на їхню думку, можуть згубно позначитися як на загальних обсягах цьогорічного врожаю збору, так і на його якості.

Так, зараз місцева черешня на внутрішньому ринку України надходить у продаж за цінами 140 – 200 гривень за кілограм (3,36 – 4,80 долара за кілограм), що в середньому на 13% дешевше, ніж наприкінці минулого тижня. При цьому, попри обмежену пропозицію даних кісточкових на українському ринку, попит у цьому сегменті залишається невисоким.

Важливо! Крім того, продавці неякісної черешні прагнуть якнайшвидше позбутися такої продукції, поступово переглядаючи цінники у бік зниження.

Ще одним фактором для зниження відпускних цін на місцеву черешню послужило різке погіршення якості даної ягоди. Проблеми з якістю черешні обумовлені дощовою погодою у основних регіонах виробництва. Через підвищену вологість ягода на деревах тріскається, і продати такий товар за високими цінами практично нереально.

Зверніть увагу! Водночас аналітики зазначають, що нині ціни на місцеву черешню в Україні все ж таки в середньому в 3 рази вищі, ніж в аналогічний період минулого року.