Європейські сири можуть заполонити Україну: чому винен Китай

Китай запровадив додаткові мита на імпорт сирів із Європейського Союзу, що може суттєво змінити ситуацію на світовому молочному ринку. Через це європейські виробники, ймовірно, активніше шукатимуть нові ринки збуту, зокрема й в Україні.

Чому з потоків європейського сиру стирчать китайські вуха?

Нещодавно Китай запровадив додаткові мита на імпорт сирів із Європейський Союз, в коментарі виданню "Мінфін" повідомив голова наглядової ради групи компаній Молочний альянс Сергій Вовченко. Це, за його словами, може зробити європейську продукцію значно менш конкурентною на китайському ринку.

За його словами, протягом останніх років виробники з Європи практично витіснили українських експортерів із китайського ринку. Однією з причин стало подорожчання сировини в Україні.

Вовченко пояснив, що в собівартості молочної продукції частка сировини становить близько 65 відсотків. Через це українські виробники почали поступатися європейським компаніям у ціні біржових молочних товарів приблизно на 30 відсотків.

У результаті постачальники з Європейського Союзу значно наростили відвантаження молочної продукції до Китаю. Це викликало невдоволення місцевих виробників і стало підставою для запуску антидемпінгового розслідування.

Китай запровадив мита проти ЄС, що вдарить і по Україні

За словами Вовченка, нові ставки мита, які щодо сирів уже наближаються до 30 відсотків, можуть суттєво обмежити можливості європейських компаній працювати на китайському ринку. Через це обсяги поставок до Китаю можуть різко скоротитися.

У такій ситуації виробники з ЄС, імовірно, активніше шукатимуть альтернативні ринки збуту. Одним із них може стати Україна, де для європейської продукції діє безмитний доступ.

Вовченко попереджає, що це може призвести до збільшення імпорту дешевих сирів з Європи. Уже зараз тверді сири з ЄС займають близько 60 відсотків українського ринку.

Крім того, надлишок продукції може виникнути і на самому європейському ринку. Це здатне спричинити зниження цін не лише на сир, а й на інші молочні продукти, зокрема вершкове масло та сухе молоко, які українські компанії активно постачають до Європейського Союзу.

Зверніть увагу! На думку Вовченка, така ситуація може призвести й до здешевлення молочної сировини в Україні. Водночас він вважає, що якщо ціна на сире молоко певний час утримуватиметься хоча б на рівні близько 14 гривень за літр, українські виробники сирів зможуть втриматися на ринку щонайменше до кінця 2026 року.

Конкуренція загострюється: поляки хочуть з демпінгом збути на ринку України свій сир