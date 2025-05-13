10 тисяч свиней забили в Угорщині для профілактики ящуру

Тваринницьку галузь східної частини ЄС спіткало тяжке потрясіння через спалахи ящуру. Для профілактики розповсюдження тяжкої хвороби худоби угорські фермери були змушені забити близько 10 тисяч свиней.

Через ящур знищують тисячі тварин

Спалах ящура в Угорщині на молочній фермі призвів до профілактичного забою 9888 свиней із сусіднього господарства, повідомляє 24 Канал із посиланням на EuroMeat.

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Так, майже 10 000 свиней на угорській фермі поблизу спалаху ящура було забито як запобіжний захід у спробі стримати поширення хвороби в Центральній Європі.

З цим новим випадком загальна кількість тварин, загиблих або евтаназованих через ящур у Центральній Європі, зросла до 26 704. Більшість спалахів (загалом 12) були зосереджені на фермах великої рогатої худоби вздовж словацько-угорського кордону. Повідомляється, що Словаччина евтаназувала 7490 голів великої рогатої худоби, а Угорщина – 8466.

Всесвітня організація охорони здоров'я тварин (ВООЗ) повідомила, що профілактичні заходи також були вжиті на інших фермах.

Зверніть увагу! Попри серйозність спалаху, європейська влада вказала на відсутність зв'язку між випадками, зареєстрованими в Німеччині на початку року, та поточними спалахами в Угорщині та Словаччині.