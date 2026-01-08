Кава арабіка дорожчає на тлі зміцнення бразильського реала
- Ф'ючерси на каву арабіка продовжують зростати через укріплення бразильського реала та погодні ризики в Бразилії.
- Бразильська валюта збільшилася на 12% до долара США у 2025 році, що стримує фермерів від продажів і посилює дефіцит на ринку кави.
Ф'ючерси на каву арабіка в Нью-Йорку продовжили зростання, отримавши підтримку від укріплення бразильського реала, що стримує продажі з боку найбільшого виробника у світі. Додаткову напругу на ринку формують погодні ризики в Бразилії та загальні обмеження пропозиції м'яких сировинних товарів.
Чому світові ціни на каву арабіку знову ростуть?
Ф'ючерси на каву арабіка продовжили зростати після підйому у вівторок на торгах у Нью-Йорку, повідомляє 24 Канал із посиланням на Bloomberg. Ринок підтримують очікування, що подальше зміцнення бразильського реала обмежуватиме продажі з боку виробників у Бразилії.
У середу найактивніший контракт подорожчав на 2,4%, хоча згодом частково скоригував зростання. Водночас премія березневих ф'ючерсів до травневих сягнула найвищого рівня з початку торгів цими контрактами.
Важливо! Як зазначає директор дослідницької компанії Commtrendz Research Гнанасекар Тіагараджан, підвищення цін значною мірою зумовлене зростанням курсу бразильського реала, що може стримувати фермерів від продажів і посилювати дефіцит на ринку.
Бразильська валюта укріплюється вже кілька сесій поспіль і у 2025 році додала близько 12% до долара США — це найшвидше річне зростання з 2016 року.
Крім того, агрономи фіксують перехід від вологих до сухіших погодних умов у Бразилії, йдеться у звіті трейдера Sucafina. Урожай кави сезону 2026/27 перебуває у фазі формування зерен, коли ключову роль відіграють дощі. Поки що вологість ґрунтів залишається достатньою, однак триваліша посуха може створити стрес для кавових дерев і потребує пильного моніторингу.
Зверніть увагу! На інших ринках м'якої сировини ціни на цукор-сирець зростають уже третій день поспіль. Це пов'язано з обмеженими експортними можливостями Бразилії, занепокоєнням щодо погоди після нестачі опадів, а також скороченням світової пропозиції через переорієнтацію Індії на виробництво етанолу та повільніші темпи переробки цукрової тростини в Таїланді.
Зростання світових цін на каву спостерігається з 2025 року через несприятливі погодні умови в країнах-виробниках.
Ціни на каву у 2026 році зростатимуть і залежатимуть від виробництва, погодних умов, очікувань урожаю та поведінки ключових учасників ринку.