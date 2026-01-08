Кава арабіка дорожчає на тлі зміцнення бразильського реала

Ф'ючерси на каву арабіка в Нью-Йорку продовжили зростання, отримавши підтримку від укріплення бразильського реала, що стримує продажі з боку найбільшого виробника у світі. Додаткову напругу на ринку формують погодні ризики в Бразилії та загальні обмеження пропозиції м'яких сировинних товарів.

Чому світові ціни на каву арабіку знову ростуть?

Ф'ючерси на каву арабіка продовжили зростати після підйому у вівторок на торгах у Нью-Йорку, повідомляє 24 Канал із посиланням на Bloomberg. Ринок підтримують очікування, що подальше зміцнення бразильського реала обмежуватиме продажі з боку виробників у Бразилії.

Читайте також Дешевого шоколаду вже не буде: кондитери світу масово переходять на замінники

У середу найактивніший контракт подорожчав на 2,4%, хоча згодом частково скоригував зростання. Водночас премія березневих ф'ючерсів до травневих сягнула найвищого рівня з початку торгів цими контрактами.

Важливо! Як зазначає директор дослідницької компанії Commtrendz Research Гнанасекар Тіагараджан, підвищення цін значною мірою зумовлене зростанням курсу бразильського реала, що може стримувати фермерів від продажів і посилювати дефіцит на ринку.

Бразильська валюта укріплюється вже кілька сесій поспіль і у 2025 році додала близько 12% до долара США — це найшвидше річне зростання з 2016 року.

Крім того, агрономи фіксують перехід від вологих до сухіших погодних умов у Бразилії, йдеться у звіті трейдера Sucafina. Урожай кави сезону 2026/27 перебуває у фазі формування зерен, коли ключову роль відіграють дощі. Поки що вологість ґрунтів залишається достатньою, однак триваліша посуха може створити стрес для кавових дерев і потребує пильного моніторингу.

Зверніть увагу! На інших ринках м'якої сировини ціни на цукор-сирець зростають уже третій день поспіль. Це пов'язано з обмеженими експортними можливостями Бразилії, занепокоєнням щодо погоди після нестачі опадів, а також скороченням світової пропозиції через переорієнтацію Індії на виробництво етанолу та повільніші темпи переробки цукрової тростини в Таїланді.

Запаси скоротилися, а ціна зростатиме: чого чекати від вартості кави у 2026 році?