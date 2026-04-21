Ціни впали до нуля: фермери у Бельгії роздають картоплю людям

У Бельгії різке падіння цін на картоплю змусило фермерів шукати нестандартні рішення. Одна родина вирішила безплатно роздати десятки тонн продукції, щоб уникнути збитків.

Чому фермери опинилися перед кризою надлишку?

У бельгійському регіоні Західна Фландрія, який традиційно вважається центром вирощування картоплі, фермери зіткнулися з серйозною проблемою – надвиробництвом, повідомляє The Brussels Times. Через це ціни на продукцію фактично обвалилися до нуля, і продаж урожаю перестав приносити прибуток.

Більшість господарств працюють за контрактами з переробними підприємствами, які визначають обсяги постачання. Якщо продукції вирощено більше, ніж передбачено угодами, реалізувати надлишок стає складно.

У такій ситуації частину врожаю доводиться утилізувати або використовувати як корм для тварин. Однак для фермерів це означає додаткові витрати та втрати часу, що лише поглиблює кризу.

Безплатна роздача як вихід із ситуації

Родина фермерів із села Вламертінге вирішила піти іншим шляхом – вони оголосили про безкоштовну роздачу близько 120 тонн картоплі. Замість утилізації вони запропонували всім охочим приїхати і забрати стільки продукції, скільки зможуть.

Люк і Монік з Руселаре відвідали ферму / Фото Kosmos Khoroshavin – The Brussels Times

Ініціатива швидко привернула увагу: до господарства почали приїжджати сотні людей, а історія стала відомою далеко за межами країни. Відвідувачі приїздять із різних міст, щоб підтримати фермерів і водночас отримати продукт безкоштовно.

Ідея належала дітям власників ферми, які запропонували не викидати врожай, а поділитися ним із людьми. Крім того, родина вирішила збирати добровільні пожертви на власні потреби, поєднавши соціальну ініціативу з практичною користю.

Що буде з надлишками та які висновки роблять фермери

Попри активну роздачу, позбутися всього обсягу продукції не вдасться. Частину картоплі планують використати як корм для худоби або заорати в ґрунт. Це стандартна практика у випадку перевиробництва, але вона не приносить доходу.

Фермери визнають, що така ситуація є серйозним викликом для галузі. Водночас безкоштовна роздача дозволяє хоча б частково зменшити втрати і водночас привернути увагу до проблем агросектору.

Історія показує, що навіть у кризових умовах виробники шукають креативні рішення. Проте головний висновок – нестабільність ринку та залежність від контрактів можуть призводити до ситуацій, коли навіть великий урожай не гарантує прибутку.

