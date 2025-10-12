Наявність форелі у річках та водоймах свідчить про те, що вода у таких місцях є чистою. Відповідно до цього, форель водиться в Україні саме у карпатських річках, адже вона там переважно прозора.

Де в Україні водиться форель?

Струмкова форель характеризується осіннім нерестом й водиться у такий період здебільшого у холодних та прозорих гірських річках, передає 24 Канал з посиланням на Закарпатський рибоохоронний патруль.

Таким чином, найвідоміші місця її поширення в Україні є саме карпатські річки, як-от Прут та Черемош. Крім того, у таких річках, як Теребля, Тиса, Дністер, Тересва тощо.

Зустріти форель можна також у водоспаді біля села Шешори, на річці Дземброня та у водоспаді Сучавський Гук. Однак варто додати, що у заповідних зонах і поблизу водоспадів рибалка суворо заборонена.

Гарантований улов також буде у приватних господарствах біля Яремчі та Славського. Там можна заплатити за вхід, орендувати спорядження та отримати поради від місцевих рибалок.

У Львівському рибоохоронному патрулі додають, що зловити форель у водоймі, температура якої сягає понад 20 градусів, не можна. Крім того, коли взяти форель руками, то риба отримає опіки та серйозний шок через те, що для форелі температура тіла людини занадто висока.

Цікаво, що зловити форель двічі на одному й тому ж місці майже неможливо. Тому потрібно для риболовлі йти вверх річкою або потічком.

Нагадуємо, що з 10 жовтня 2025 року до 1 березня 2026 року в гірських річках Закарпатської області триватиме нерест струмкової форелі. Тобто у цей період забороняється повна заборона на вилов рідкісної риби. Крім штрафу правопорушник може заплатити ще й 7 225 гривень за кожну незаконно виловлену форель, як шкоду заподіяну рибному господарству.

У яких частинах світу водиться червона риба?