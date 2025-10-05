Внаслідок бойових дій чимало річок та водойм в Україні постраждали. Йдеться про Сіверський Донець та певну частину річки Дніпро. А от в річках Десна та Сейм зараз навпаки спостерігають часткове відновлення популяцій риби.

Що з обсягами риби у водоймах України?

Для 24 Каналу доктор сільськогосподарських наук Ігор Грициняк розповів, що під час повномасштабного вторгнення найбільш постраждалими стали окремі водні об'єкти України, зокрема басейн річки Сіверський Донець та нижня частина річки Дніпро, де зараз ведуться військові дії.

Натомість щодо річок Десни та Сейм, де влітку 2024 року спостерігалася масова загибель риби через надходження речовин з території Росії, які забруднювали воду, то станом на середину 2025 року помітне відновлення промислової іхтіофауни.

Ігор Грициняк Виконувач обов'язків директора Інституту рибного господарства, академік НААН Таке відновлення відбувається внаслідок міграційних процесів із придаткової мережі. Представники іхтіофауни зазначених річок, стан популяцій яких може бути оцінений як критичний, нами не відмічені.

Фахівець зазначає, що Інститут рибного господарства НААН здійснює моніторинг лише промислових видів риб, а тому стан популяцій рідкісних та тих видів риб, що зникають, у річках Сейм та Десна досі залишається невідомим.

Натомість для основних рибогосподарських водних об'єктів дніпровських водосховищ (крім Каховського) вплив військових дій має локальний характер і не спричинив істотних негативних наслідків.

Зверніть увагу! Іхтіофауна – це сукупність всіх видів риб, які живуть у певній річці, морі, озері, регіоні або жили на Землі в давні геологічні часи.

Яку рибу можна зловити восени цього року?

Якщо у вересні гарний улов міг бути на плотву, лин чи коропа, то у жовтні варто очікувати на більший улов окуня чи карася.

Цікаво, що у листопаді варто розраховувати, що можна буде зловити частіше судака та щуку.

До речі, рибалити на щуку краще у вітряну погоду, а от на ляща, сома та в'язя – у теплі дні на початку місяця.

Зверніть увагу! Чим холодніша погода, тим на більшу глибину йде риба. Саме тому восени рибалки часто обирають риболовлю саме з човна.