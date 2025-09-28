У яких річках та на яких водосховищах Львівщини можна ловити рибу?

Ще торік у розпорядженні №244/0/5-24ВА голови Львівської ОВА Максима Козицького були виділені місця під час нерестового періоду, де можна було займатися любительським рибальством з берега, передає 24 Канал.

Список стосувався весняного періоду, адже він триває на різних локаціях (річки, озера, водосховища тощо) у період з 1 квітня до 30 червня. Однак цей список може бути корисним орієнтиром для рибалок і восени.

Наприклад, до місць на Львівщині, де можна рибалити, входять:

річка Дністер – у селах Колодруби, Надітичі, Розвадів, у селі міського тику Журавно та по обидва боки автомобільного моста в селі Заліски,

річка Стрий – по обидва боки автомобільного моста в місті Жидачів,

річка Західний Буг – від бетонного моста об'їзної дороги міста Червонограда до витоку річки Білий Стік, в місті Сокаль, від межі села Ульвівок до межі села Старгород, село Яструбичі, від бетонного моста автомобільної дороги Львів – Ковель,

Завадівське водосховище ("Грушів"): уздовж бетонної греблі в межах від діючої гідроспоруди до запасної гідроспоруди (Яворівський район),

Добротвірське водосховище ("Добротвір"): від межі села Перекалки по лівому березі за течією річки Західний Буг до межі село міського типу Добротвір (Червоноградський район),

Гамаліївське водосховище ("Гамаліївка"): уздовж бетонних плит з боку села Гамаліївка, від попереджувального знака до аналогічного знака з боку села Запитів (Львівський район),

Яворівське водосховище ("Яворівське море"): уздовж берегової зони від водозливного шлюзу з правого боку на відстані 500 метрів, від зливу з боку села Цетуля по лівому березі,

водосховище "Малий Гноєнець" ("Прилбичі"): по правому березі на відстані 810 метрів від бетонної греблі, по лівому березі від позначки 150 метрів від бетонної греблі на відстань 2 200 метрів (Яворівський район),

водосховище "Великий Гноєнець" ("Терновиця"): по правому березі на відстані 400 метрів та на лівому березі на відстані 500 метрів від водозливної споруди (Яворівський район).

Натомість у Homester виділили такі місця для риболовлі: озеро Задорожнє (Стрийський район), де ловлять коропа, карася, окуня тощо; ставки в Яворівському районі (село Нагачів), які є платними; озеро в селі Винники (Львівський район), що підійде для коротких виїздів; платний ставок "Рибне місце" (Львівський район).

