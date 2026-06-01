Пай на окупованій території: чому 2028 рік може стати вирішальним для власників

Власники земельних паїв, які досі не оформили право власності, мають враховувати важливий законодавчий дедлайн – 1 січня 2028 року. Особливо складною залишається ситуація для людей, чиї земельні частки розташовані на тимчасово окупованих територіях.

Що означає статус невитребуваного паю

Питання оформлення земельних паїв залишається актуальним для багатьох українців, особливо якщо земля розташована на тимчасово окупованих територіях, повідомляє "Земельний фонд України". Закон встановлює чіткий строк для оформлення права власності на такі ділянки, а його завершення може мати серйозні правові наслідки.

Невитребуваним вважається пай, право на який підтверджується відповідними документами, однак власник або спадкоємець не завершив процедуру оформлення та не виділив земельну ділянку в натурі. У такому випадку особа фактично має право вимагати виділення землі, але не оформлене право власності на конкретну ділянку.

Відповідно до чинного законодавства, власники невитребуваних паїв або їхні спадкоємці повинні оформити право власності до 1 січня 2028 року. Якщо цього не буде зроблено, людину можуть визнати такою, що відмовилася від отримання земельної ділянки.

Після цього земля за рішенням суду може перейти у комунальну власність територіальної громади за місцем розташування. Таким чином держава прагне завершити тривалий процес упорядкування земель колективної власності та визначити статус ділянок, які роками залишалися неоформленими.

Чому власникам паїв на окупованих територіях складніше

Для громадян, чиї земельні частки знаходяться на тимчасово окупованих територіях, процедура оформлення суттєво ускладнена. Часто вони не мають можливості отримати необхідні документи, звернутися до органів місцевого самоврядування, замовити землевпорядну документацію чи провести кадастрові роботи.

Через обмежений доступ до територій люди нерідко не можуть завершити виділення ділянки в натурі та пройти державну реєстрацію права власності. Тобто фактично проблема виникає не з вини власника, а через обставини, які він не здатен контролювати.

Юристи наголошують, що питання застосування наслідків після 1 січня 2028 року до таких осіб залишається дискусійним і потребує окремого законодавчого врегулювання. Тимчасова окупація та відсутність доступу до земельної ділянки можуть стати важливими обставинами під час судового розгляду, адже Конституція гарантує захист майнових прав громадян.

Що варто зробити вже зараз

Попри невизначеність щодо подальших законодавчих рішень, власникам паїв радять не відкладати питання оформлення. Насамперед варто перевірити наявність сертифіката на земельну частку, з’ясувати питання спадкування та за можливості отримати інформацію про статус ділянки.

Також важливо зберігати документи, які підтверджують неможливість оформлення прав через окупацію або бойові дії. За потреби доцільно звернутися за індивідуальною юридичною консультацією, щоб зафіксувати всі кроки, які власник здійснював для реалізації свого права.

Експерти не виключають, що в майбутньому можуть з’явитися спеціальні механізми захисту для власників паїв на тимчасово окупованих територіях або буде переглянуто сам строк оформлення. Однак наразі громадянам варто орієнтуватися на чинні норми та документально підтверджувати свої права, адже це може стати ключовим аргументом у разі судового захисту.