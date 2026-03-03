В Україні фіксують дефіцит гречки: чи вистачить українцям крупи та що буде з цінами

В Україні занепадає виробництво гречки, тож за підсумком 2025 року сформувався дефіцит. Чи вистачить українцям крупи на 2026 рік і якого стрибка цін чекати до літа – розповідаємо далі.

Якою була ситуація на ринку гречки у 2019 – 2025 роках?

У перші роки повномасштабної війни ринок гречки в Україні зростав. Посівні площі розширювали на тлі підвищення економічної привабливості культури. Однак у 2024 році ситуація почала різко змінюватися. Про це в коментарі 24 Каналу розповіла науковиця Інституту аграрної економіки Світлана Черемісіна.

Дивіться також Березень без ілюзій: що буде з курсом долара, цінами на продукти, пальне та квартири

За словами експертки, упродовж 2019 – 2023 років рівень зібраних площ гречки в Україні зростав навіть попри початок повномасштабної російської агресії. Хоч зерновий ринок зазнав негативного впливу війни, його гречана складова демонструвала позитивні результати. Це сталося завдяки:

сприятливій ціновій кон'юнктурі;

припиненню імпортних потоків гречки з боку Росії.

Світлана Черемісіна Докторка економічних наук, головна наукова співробітниця відділу аграрного ринку та міжнародної інтеграції Інституту аграрної економіки У результаті 2022 року вперше за останнє десятиріччя виробництво гречки в Україні перевищило наше внутрішнє споживання в 1,5 раза. Це дозволило сформувати внутрішній запас крупи, запобігти її дефіциту й стабілізувати тенденцію цінового зростання. На подальше зниження та збереження сприятливих цін на гречку вплинув рекордний врожай 2023 року, обсяги якого вдвічі перевищили внутрішні потреби ринку.

За даними науковиці, у 2019 – 2023 роках посівні площі гречки в Україні зросли в понад два рази: з 69,2 тисячі гектарів у 2019 році – до 147,9 тисячі гектарів у 2023 році.

Подібну динаміку продемонстрував і валовий збір гречки. Завдяки одночасному розширенню площ та підвищенню урожайності обсяг виробництва зріс майже у 2,5 раза:

з 85 тисяч тонн у 2019 році;

до 210,7 тисячі тонн у 2023 році.

Однак у наступні роки ситуація почала погіршуватися. Зокрема сталося різке скорочення площ та валового збору гречки, що свідчить про суттєве зниження виробничої активності у цьому сегменті зернового ринку України.

Чи загрожує Україні дефіцит гречки?

З 2024 року ситуація на ринку гречки відчутно змінилася. Зокрема відбулося скорочення площ під культурою:

у 2024 році – до 90,3 тисячі гектарів;

у 2025 році – до 58,5 тисячі гектарів.

Зауважте! Якщо порівнювати зібрані площі 2025-го із попередніми роками, то вони становили 84,5% від рівня 2019 року, 63,7% – від 2021 року та 64,8% – від 2024 року. Подібно до цього знижувалися обсяги виробництва: у 2024 році валовий збір гречки становив 113,7 тисячі тонн, а у 2025-му – 70,8 тисячі тонн.

Такі цифри свідчать про звуження сировинної бази виробництва гречки, висновує науковиця Світлана Черемісіна.

Враховуючи традиційний рівень внутрішнього споживання гречки у 100 – 110 тисяч тонн на рік, за даними урожаю 2025 року у 70,8 тисячі тонн спостерігається дефіцит у розмірі 30 – 35 тисяч тонн. Втім, слід пам'ятати, що наявність перехідних залишків крупи дозволить скорегувати цю нестачу,

– підсумовує експертка.

Цікаво! Імпорт гречки до України з 2021 року скорочувався. За попередніми даними, у 2025 році він перебував на мінімальному рівні.

Яких цін на гречку чекати найближчим часом?

За підсумком 2025 року ціна на гречку зросла на 25%. Упродовж січня-вересня вона залишалася відносно стабільною й перебувала на рівні 35,17 – 35,99 гривні за кілограм. Проте у жовтні-грудні відбулося стрімке зростання, тож наприкінці року ціна стрибнула до 44,88 гривні за кілограм. Тенденція до здорожчання триває й у 2026 році:

у січні ціна на крупу досягла 47,45 гривні за кілограм;

у лютому – зросла до 50,82 гривні за кілограм.

За оцінками науковців Інституту аграрної економіки, до серпня 2026 року можна очікувати подальшого підвищення ціни на гречку в межах 10 – 25% від поточного рівня.

"До початку надходження нового врожаю споживча ціна на гречану крупу може досягти орієнтовно 55 – 60 гривень за умови збереження поточних ринкових тенденцій та відсутності різкого збільшення пропозиції", – говорить Світлана Черемісіна.

Зростанню цін сприятиме поступове скорочення запасів продукції попереднього маркетингового року. Стимулювати їх можуть також психологічні очікування учасників ринку та інфляційні процеси.

Що ще відомо про ситуацію з гречкою в Україні?