У Каліфорнії гостра нестача яєць: ціни зросли, а біля ферм величезні черги

Наразі у Каліфорнії (Сполучені Штати Америки) спостерігається гострий дефіцит яєць спричинив довгі черги біля місцевих ферм і стрімке зростання цін.

Чому у США дефіцит яєць

Через спалах пташиного грипу H5N1, що охопив 48 штатів США, у 2024 році було знищено понад 20 мільйонів несучих курей, повідомляє 24 Канал із посиланням на Dailymail. Це спричинило 9% зростання цін на яйця у січні порівняно з минулим роком.

Читайте також В Україні подешевшали яйця: скільки коштує десяток у магазині

У Каліфорнії, де 40% яєць виробляється всередині штату, ситуація є особливо критичною. У магазинах, таких як Trader Joe's і Kroger, впроваджено обмеження на купівлю яєць, що лише підігріває ажіотаж.

Коли є дефіцит, люди починають скуповувати більше, ніж потрібно. Це людський інстинкт, але він лише погіршує ситуацію,

– зазначив професор USC Санжей Шарма.

Місцеві фермери відчувають підвищений попит. На фермі Billy's Egg Farm у Чіно черги з автомобілів розтягуються на сотні метрів, а запаси яєць закінчуються до 11 ранку. Фермери, такі як Пол Мауст з Maust's California Poultry, кажуть, що ринок працює за принципом попиту і пропозиції: "Через масове знищення курей яєць просто немає, і ціни зростають".

Як розв'язати проблему та що буде далі

Деякі фермери пропонують вирощувати власних курей як спосіб боротьби з нестачею яєць. Однак експерти застерігають, що це не швидке рішення, адже курка починає нести яйця лише через 6 – 8 місяців.

Зверніть увагу! Попри зростаючу паніку на ринку, фахівці прогнозують стабілізацію цін після відновлення популяції курей та нормалізації виробництва. Проте це залежить від подальшого поширення вірусу та здатності фермерів відновити поголів'я.

Україна може допомогти США яйцями

В окремих регіонах вартість за дюжину (12 яєць) досягає 9 доларів. Згідно з даними Trading Economics, сьогодні середня ціна на ринку 7,74 долара – це найвища ціна з 2012 (з моменту початку обліку Trading Economics).

Щоб врятувати поганий старт президентства Трампа, американська влада може підписати угоду про те, що американці отримають доступ до українських яєць (поки не до титану і не до літію).

Важливо! За даними Департаменту сільського господарства США (USDA), цього року очікується зростання цін на яйця ще на 20%. Це при тому, що за даними Бюро статистики праці США, ціни на великі яйця класу А зросли з 2,52 долара за дюжину (12 яєць) у січні 2024 року до 4,15 долара у грудні – на 65% всього за 12 місяців.