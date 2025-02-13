Які наразі ціни на яйця

Здешевшання яєць почалося ще з початку 2025 року, повідомляє 24 Канал із посиланням на "Мінфін". Ціни на яйця у майже всіх мережах продуктових магазинів знизились на понад 10 гривень за десяток.

Одними з найголовніших причин здорожчання яєць було зростання вартості виробництва і сезонний чинник, адже восени та взимку продуктивність курей-несучок як на птахофермах, так і у домашніх господарствах падає, через що зростають ціни.

Зверніть увагу! Ціни на яйця в Україні продовжать зростати в осінньо-зимовий період через додаткові витрати на обігрів, освітлення, але стабілізуються навесні, коли пропозиція збільшиться. Відповідно, наразі вже почалося традиційне здешевшання яєць.

Журналісти 24 Каналу дослідили ціни на яйця у магазинах України:

Auchan

Яйця курячі Квочка (1 сорт 10 штук) 64,20 гривні;

Яйця курячі Ясенсвіт (1 сорт 10 штук) 67,10 гривні;

Яйця курячі Ясенсвіт (1 сорт 18 штук) 119,90 гривні;

Megamarket

Яйця курячі Ясенсвіт (1 сорт 10 штук) 68,20 гривні;

Яйця курячі Ясенсвіт (1 сорт 30 штук) 201,20 гривні;

Metro

Яйця курячі Ясенсвіт (1 сорт 18 штук) 119,90 гривні;

Яйця курячі Ясенсвіт (1 сорт 30 штук) 199,90 гривні;

Novus

Яйця курячі Квочка (1 сорт 10 штук) 56,99 гривні;

Яйця курячі Ясенсвіт (1 сорт 10 штук) 64,99 гривні;

Яйця курячі Ясенсвіт (1 сорт 18 штук) 121,00 гривні.

Важливо! Загалом помітне зниження цін на основні позиції порівняно з цінами минулого місяця.