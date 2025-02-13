Какие сейчас цены на яйца

Удешевление яиц началось еще с начала 2025 года, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Минфин". Цены на яйца почти во всех сетях продуктовых магазинов снизились более чем на 10 гривен за десяток.

Одними из главных причин подорожания яиц был рост стоимости производства и сезонный фактор, ведь осенью и зимой производительность кур-несушек как на птицефермах, так и в домашних хозяйствах падает, из-за чего растут цены.

Обратите внимание! Цены на яйца в Украине продолжат расти в осенне-зимний период из-за дополнительных расходов на обогрев, освещения, но стабилизируются весной, когда предложение увеличится. Соответственно, сейчас уже началось традиционное удешевление яиц.

Журналисты 24 Канала исследовали цены на яйца в магазинах Украины:

Auchan

Яйца куриные Квочка (1 сорт 10 штук) 64,20 гривны;

Яйца куриные Ясенсвит (1 сорт 10 штук) 67,10 гривны;

Яйца куриные Ясенсвит (1 сорт 18 штук) 119,90 гривны;

Megamarket

Яйца куриные Ясенсвит (1 сорт 10 штук) 68,20 гривны;

Яйца куриные Ясенсвит (1 сорт 30 штук) 201,20 гривны;

Metro

Яйца куриные Ясенсвит (1 сорт 18 штук) 119,90 гривны;

Яйца куриные Ясенсвит (1 сорт 30 штук) 199,90 гривны;

Novus

Яйца куриные Квочка (1 сорт 10 штук) 56,99 гривны;

Яйца куриные Ясенсвит (1 сорт 10 штук) 64,99 гривны;

Яйца куриные Ясенсвит (1 сорт 18 штук) 121,00 гривны.

Важно! В целом заметно снижение цен на основные позиции по сравнению с ценами прошлого месяца.