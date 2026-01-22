Компенсація за пошкоджені посіви: держава підтримає аграріїв прифронтових регіонів

Кабінет Міністрів вдосконалив механізм державної компенсації за пошкоджені посіви на прифронтових територіях. Підтримку зможуть отримати аграрії, які зазнали втрат через війну або складні погодні умови.

Деяким аграріям компенсують пошкоджені посіви

Механізм компенсації за пошкоджені посіви на територіях можливих та активних бойових дій буде оновлено, повідомила Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко. Державну підтримку зможуть отримати аграрії, які працюють у цих регіонах і зазнали збитків унаслідок війни або несприятливих погодних умов.

Сьогодні, 22 січня в ході аграрного Кабміну урядовці ухвалили низку рішень для підтримки агровиробників, від яких залежить продовольча безпека держави в умовах повномасштабної війни. Серед них і підтримка аграріїв, чиї посіви пошкодили бойові дії.

Отримати державну підтримку зможуть аграрії, які здійснюють діяльність на територіях можливих та активних бойових дій і зазнали втрат через війну або складні погодні умови. Аграрії зможуть отримати компенсацію до 4 700 гривень за гектар пошкоджених посівів, але не більше ніж за 2 тисячі гектарів одному господарству.

Очільниця уряду підкреслює, що такі рішення є інвестицією у продовольчу безпеку держави. Вони допоможуть аграріям краще планувати виробництво та підтримають економічну активність громад, зокрема поблизу лінії фронту.

