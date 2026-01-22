Некоторым аграриям компенсируют поврежденные посевы

Механизм компенсации за поврежденные посевы на территориях возможных и активных боевых действий будет обновлен, сообщила Премьер-министр Украины Юлия Свириденко. Государственную поддержку смогут получить аграрии, которые работают в этих регионах и понесли убытки вследствие войны или неблагоприятных погодных условий.

Сегодня, 22 января в ходе аграрного Кабмина чиновники приняли ряд решений для поддержки агропроизводителей, от которых зависит продовольственная безопасность государства в условиях полномасштабной войны. Среди них и поддержка аграриев, чьи посевы повредили боевые действия.

Получить государственную поддержку смогут аграрии, которые осуществляют деятельность на территориях возможных и активных боевых действий и понесли потери из-за войны или сложных погодных условий. Аграрии смогут получить компенсацию до 4 700 гривен за гектар поврежденных посевов, но не более чем за 2 тысячи гектаров одному хозяйству.

Глава правительства подчеркивает, что такие решения являются инвестицией в продовольственную безопасность государства. Они помогут аграриям лучше планировать производство и поддержат экономическую активность общин, в частности вблизи линии фронта.

