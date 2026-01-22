Деяким аграріям компенсують пошкоджені посіви

Механізм компенсації за пошкоджені посіви на територіях можливих та активних бойових дій буде оновлено, повідомила Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко. Державну підтримку зможуть отримати аграрії, які працюють у цих регіонах і зазнали збитків унаслідок війни або несприятливих погодних умов.

Сьогодні, 22 січня в ході аграрного Кабміну урядовці ухвалили низку рішень для підтримки агровиробників, від яких залежить продовольча безпека держави в умовах повномасштабної війни. Серед них і підтримка аграріїв, чиї посіви пошкодили бойові дії.

Отримати державну підтримку зможуть аграрії, які здійснюють діяльність на територіях можливих та активних бойових дій і зазнали втрат через війну або складні погодні умови. Аграрії зможуть отримати компенсацію до 4 700 гривень за гектар пошкоджених посівів, але не більше ніж за 2 тисячі гектарів одному господарству.

Очільниця уряду підкреслює, що такі рішення є інвестицією у продовольчу безпеку держави. Вони допоможуть аграріям краще планувати виробництво та підтримають економічну активність громад, зокрема поблизу лінії фронту.

