Фермери просять включити вживану техніку до програми підтримки прифронтових територій

Чинна державна програма компенсації вартості сільгосптехніки не враховує реалії роботи в прифронтових регіонах. Аграрії закликають переглянути підхід і дозволити підтримку придбання вживаної техніки.

Чому чинна програма не працює для прифронтових господарств?

Всеукраїнська аграрна рада звернулася до міністра економіки Олексія Соболева із закликом переглянути підходи до державної підтримки агросектору. Причина – нинішня модель компенсацій покриває лише придбання нової техніки українського виробництва.

Дивіться також Заморозки вдарили по черешні: скільки врожаю може втратити Україна

За словами аграріїв, такі умови не відповідають реаліям господарювання поблизу лінії бойових дій. У цих регіонах техніка перебуває під постійною загрозою пошкодження або знищення, тому інвестування у дорогі нові машини часто є економічно невиправданим.

Фермери наголошують: у нинішніх умовах важливі не лише ефективність, а й здатність швидко відновити виробничі процеси після втрат.

Чому аграрії обирають вживану техніку?

У прифронтових зонах господарства дедалі частіше віддають перевагу вживаній техніці. Вона значно дешевша, а її втрата не створює критичного фінансового навантаження.

Ба більше, фермери нерідко купують кілька одиниць такої техніки замість однієї нової, щоб підвищити стійкість до ризиків. Подібний підхід застосовується і у військовій сфері, де важливу роль відіграє не лише якість, а й швидкість заміни ресурсів.

Водночас чинні правила не передбачають компенсації вартості вживаної техніки, що значно знижує ефективність державної підтримки для підприємств у зоні підвищеної небезпеки.

Які зміни пропонують аграрії?

У галузевому об'єднанні закликають запровадити окрему програму для прифронтових регіонів. Вона має передбачати часткову компенсацію витрат на придбання вживаної техніки.

При цьому фермери наполягають, що така підтримка повинна поширюватися не лише на українські машини, а й на імпортну техніку. Це дозволить аграріям швидше реагувати на виклики та забезпечити стабільність виробництва навіть в умовах війни.

Запровадження гнучкішого підходу до держпідтримки, на думку аграріїв, стане ключовим фактором для збереження господарств у найбільш ризикованих регіонах.

Уряд розширив компенсації для прифронтових аграріїв

Раніше Кабінет Міністрів України оновив правила державної програми компенсації вартості сільськогосподарської техніки, зробивши акцент на підтримці господарств у прифронтових регіонах. Відтепер аграрії, у яких не менше 80% земель розташовані в зоні бойових дій, можуть отримати відшкодування до 40% вартості техніки та обладнання українського виробництва (без податку на додану вартість). Для інших виробників зберігається попередній рівень компенсації – 25%.

Уряд пояснює такі зміни необхідністю підтримати фермерів, які працюють у складних безпекових умовах, а також стимулювати попит на продукцію українського машинобудування. Участь у програмі доступна для господарств, зареєстрованих у Державному аграрному реєстрі та розташованих у визначених громадах.

Крім того, вдосконалено правила визначення частки українського виробництва: тепер до неї можуть зараховуватися комплектуючі власного виготовлення навіть із імпортної сировини, за умови достатньої переробки. На реалізацію програми у 2026 році передбачено 1,8 мільярда гривень, а перші виплати вже погоджені – понад 126 мільйонів гривень отримають сотні аграріїв за поданими раніше заявками.

Оренда паїв у 2026 злетіла: фермери ризикують не розрахуватися з пайовиками через брак коштів

У 2026 році орендна плата за земельні паї в Україні зросла через індексацію та конкуренцію, створюючи фінансовий тиск на фермерів.

Фермери використовують форвардні контракти, аграрні розписки, аграрні ноти та кредити, щоб покрити фінансовий дефіцит і уникнути ризику втрати землі через прострочення виплат.

У результаті навіть кілька тижнів прострочення можуть коштувати господарству земельного банку, адже власники паїв дедалі частіше продають землю великим гравцям ринку.