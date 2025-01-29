У ЄС планують запровадити мита на агропродукцію з Росії та Білорусі

Євросоюз вже наклав мита на доволі багато видів товарів, що надходять із Росії та Білорусі. Наразі ж єврочиновники вирішили обкласти митами і решту товарів, що надходила у безмитному режимі.

Чому в Європі вирішили запровадити додаткові мита

Європейський Союз запропонував запровадити мита на решту сільськогосподарських товарів, які надходять із Росії та Білорусі і наразі не обкладаються податками, повідомляє 24 Канал із посиланням на Bloomberg. Крім того, мита запровадять і на деякі азотні добрива.

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Декілька держав-членів ЄС наполягають на додаткових заходах, щоб скоротити доходи Росії та зменшити залежність ЄС від Москви. Однак раніше були занепокоєння щодо впливу таких заходів на ціни на продовольство в Європі.

Ми прагнемо ще більше послабити воєнну економіку Росії, зменшуючи залежність ЄС, підтримуючи нашу промисловість та зберігаючи глобальну продовольчу безпеку. Ми вживатимемо всіх необхідних заходів для захисту нашої промисловості добрив і фермерів,

– заявив єврокомісар з торгівлі Марош Шефчович.

На відміну від санкцій, які потребують одностайної підтримки всіх 27 держав-членів, ці мита потребують лише кваліфікованої більшості – 15 держав, що представляють 65% населення блоку.

У ЄС давно виступали за додаткові мита

Будь-які дії щодо добрив, ймовірно, отримають схвалення європейської галузі виробництва добрив, яка давно виступає за додаткові заходи захисту. Згідно з пропозицією ЄС, експорт до країн, що не входять до блоку, або транзит сільськогосподарських товарів до цих країн не підпадатимуть під дію мит.

Важливо! Цього тижня ЄС продовжив режим санкцій проти Росії ще на шість місяців після подолання блокування з боку Угорщини. Наразі держави-члени розглядають 16-й пакет санкцій, спрямований проти Москви через її війну проти України.