Одна помилка може залишити без врожаю: чим обробляти дерева навесні

Рясний врожай влітку та восени потребує від садівників чимало роботи. Щоб шкідники не зіпсували дерева, необхідно проводити їх обробку вже ранньою весною.

Коли проводити обробку дерев навесні?

Досвідчені садівники радять проводити комплексний захист дерев у кілька етапів, орієнтуючись не на календар, а на погодні умови та стан бруньок, пише Світ рослин.

Найперше варто орієнтуватися на температуру повітря:

Середньодобовий показник має триматися на рівні +4 – 6°C.

Вночі стовпчик термометра не повинен падати нижче -5 °C, адже замерзання розчину в тріщинах кори може пошкодити дерева.

Комплексну обробку саду найкраще проводити у чотири етапи, кожен з яких має свою мету:

Перший етап

Проводять ранньою весною, коли бруньки ще залишаються "сплячими". У цей період знищують зимових шкідників і збудників хвороб, які ховаються у тріщинах кори або в ґрунті біля стовбура.

Другий етап

Припадає на фазу так званого "зеленого конуса", коли бруньки починають розкриватися, але листя ще не з’явилося. Саме тоді активізуються комахи, які можуть пошкодити молоді пагони.

Третій етап

Обприскують перед початком цвітіння. Його головне завдання – захистити бутони та майбутню зав’язь від шкідників, які можуть пошкодити квітки.

Четвертий етап

Проводиться після опадання пелюсток, щоб захистити молоді плоди від комах і грибкових захворювань.

Варто знати! Існує поширений міф, що достатньо одного обприскування дерев навесні. Насправді ж на кожному етапі розвитку сад атакують різні шкідники та хвороби. Саме тому фахівці радять проводити повний комплекс із кількох обробок.

Чим обробляти дерева?

Для ранньої обробки досвідчені господарі найчастіше застосовують препарати на основі міді або заліза, пише Dendro Protect:

Нітрофен – потужний засіб проти личинок та лишайників, але підходить лише для 1-го та 2-го етапів;

Мідний купорос допомагає проти грибків та для загоєння ран;

Залізний купорос бореться з мохом, лишайниками та підвищує імунітет дерева;

Сечовина (карбамід) працює і як фунгіцид, і як азотне добриво.

Для більш пізніх етапів використовують системні препарати, наприклад, "Скор", "Хорус", "Актара" тощо, які проникають всередину рослини та захищають її зсередини.

Зауважте, що під час обприскування дерев необхідно ретельно змочувати не лише тонкі гілки, а й стовбур та ґрунт навколо дерева. Саме там, у тріщинах старої кори та в землі, ховається "армія" шкідників, які чекають свого часу.

Загалом найкраще обробляти дерева зранку (до 10:00 години) або ввечері, щоб сонце не випарувало воду занадто швидко, підвищивши концентрацію засобів.

Важливо! Сучасні препарати розкладають вже приблизно через місяць. Тому важливо припинити обробку хімічними речовинами до появи плодів, щоб не заважати бджолам та не зіпсувати врожай токсинами. З травня, коли температура підніметься до +15 °C, можна сміливо переходити на біологічні засоби захисту дерев.

