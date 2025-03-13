Що робити, якщо договір оренди землі скінчився, а реєстрація не знята

Оренда землі є однією з найрозповсюдженіших форм землеволодіння у земельних відносинах в Україні. Однак іноді трапляються ситуації, коли договір оренди землі вже закінчився, а його реєстрація при цьому ще не знята.

Як зняти з реєстрації договір оренди землі

Доволі часто буває так, що хоч договір оренди землі вже й скінчився, однак його реєстрація при цьому ще не знята, повідомляє 24 Канал із посиланням на "Земельний фонд України". Щоб завершити реєстрацію, її необхідно обов'язково зняти з реєстрації.

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Перш за все для зняття з реєстрації, потрібно підготувати всі необхідні документи:

Оригінал договору оренди (якщо є).

оренди (якщо є). Витяг із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (підтверджує зареєстроване право оренди).

речових прав на нерухоме майно (підтверджує зареєстроване право оренди). Документ, що підтверджує закінчення строку дії договору (наприклад, сам договір, якщо в ньому зазначено кінцеву дату).

(наприклад, сам договір, якщо в ньому зазначено кінцеву дату). Паспорт та ІПН (для фізичних осіб).

(для фізичних осіб). Документ, що підтверджує право власності на земельну ділянку (витяг із Держреєстру прав або Державний акт).

Далі необхідно подати заяву про припинення оренди та звернутися до одного з реєстраційних органів:

ЦНАП (Центр надання адміністративних послуг)

(Центр надання адміністративних послуг) Нотаріуса

Державного реєстратора (при органах місцевого самоврядування або виконавчої влади)

Також треба написати заяву про припинення речового права оренди у зв'язку із закінченням строку дії договору.

Реєстратор вносить зміни в реєстр

Після розгляду документів державний реєстратор внесе запис про припинення оренди в Державний реєстр речових прав на нерухоме майно.

Після цього можна отримати витяг про припинення оренди. Витяг підтверджуватиме, що оренда знята з реєстрації, і земельна ділянка більше не має обтяжень.

Зверніть увагу! Стандартний строк розгляду – до 5 робочих днів, нотаріуси можуть зробити це швидше. Якщо реєстратор відмовляється знімати оренду, можна звернутися до суду.