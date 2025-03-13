Как снять с регистрации договор аренды земли

Довольно часто бывает так, что хоть договор аренды земли уже и закончился, однако его регистрация при этом еще не снята, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Земельный фонд Украины". Чтобы завершить регистрацию, ее необходимо обязательно снять с регистрации.

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Прежде всего для снятия с регистрации, нужно подготовить все необходимые документы:

Оригинал договора аренды (если есть).

аренды (если есть). Выписка из Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество (подтверждает зарегистрированное право аренды).

вещных прав на недвижимое имущество (подтверждает зарегистрированное право аренды). Документ, подтверждающий окончание срока действия договора (например, сам договор, если в нем указано конечную дату).

(например, сам договор, если в нем указано конечную дату). Паспорт и ИНН (для физических лиц).

(для физических лиц). Документ, подтверждающий право собственности на земельный участок (выписка из Госреестра прав или Государственный акт).

Далее необходимо подать заявление о прекращении аренды и обратиться в один из регистрационных органов:

ЦНАП (Центр предоставления административных услуг)

(Центр предоставления административных услуг) Нотариусу

Государственному регистратору (при органах местного самоуправления или исполнительной власти)

Также надо написать заявление о прекращении вещного права аренды в связи с окончанием срока действия договора.

Регистратор вносит изменения в реестр

После рассмотрения документов государственный регистратор внесет запись о прекращении аренды в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество.

После этого можно получить выписку о прекращении аренды. Выписка будет подтверждать, что аренда снята с регистрации, и земельный участок больше не имеет обременений.

Обратите внимание! Стандартный срок рассмотрения – до 5 рабочих дней, нотариусы могут сделать это быстрее. Если регистратор отказывается снимать аренду, можно обратиться в суд.