Как снять с регистрации договор аренды земли
Довольно часто бывает так, что хоть договор аренды земли уже и закончился, однако его регистрация при этом еще не снята, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Земельный фонд Украины". Чтобы завершить регистрацию, ее необходимо обязательно снять с регистрации.
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Прежде всего для снятия с регистрации, нужно подготовить все необходимые документы:
- Оригинал договора аренды (если есть).
- Выписка из Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество (подтверждает зарегистрированное право аренды).
- Документ, подтверждающий окончание срока действия договора (например, сам договор, если в нем указано конечную дату).
- Паспорт и ИНН (для физических лиц).
- Документ, подтверждающий право собственности на земельный участок (выписка из Госреестра прав или Государственный акт).
Далее необходимо подать заявление о прекращении аренды и обратиться в один из регистрационных органов:
- ЦНАП (Центр предоставления административных услуг)
- Нотариусу
- Государственному регистратору (при органах местного самоуправления или исполнительной власти)
Также надо написать заявление о прекращении вещного права аренды в связи с окончанием срока действия договора.
Регистратор вносит изменения в реестр
После рассмотрения документов государственный регистратор внесет запись о прекращении аренды в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество.
После этого можно получить выписку о прекращении аренды. Выписка будет подтверждать, что аренда снята с регистрации, и земельный участок больше не имеет обременений.
Обратите внимание! Стандартный срок рассмотрения – до 5 рабочих дней, нотариусы могут сделать это быстрее. Если регистратор отказывается снимать аренду, можно обратиться в суд.