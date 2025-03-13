Як зняти з реєстрації договір оренди землі
Доволі часто буває так, що хоч договір оренди землі вже й скінчився, однак його реєстрація при цьому ще не знята, повідомляє 24 Канал із посиланням на "Земельний фонд України". Щоб завершити реєстрацію, її необхідно обов'язково зняти з реєстрації.
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Перш за все для зняття з реєстрації, потрібно підготувати всі необхідні документи:
- Оригінал договору оренди (якщо є).
- Витяг із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (підтверджує зареєстроване право оренди).
- Документ, що підтверджує закінчення строку дії договору (наприклад, сам договір, якщо в ньому зазначено кінцеву дату).
- Паспорт та ІПН (для фізичних осіб).
- Документ, що підтверджує право власності на земельну ділянку (витяг із Держреєстру прав або Державний акт).
Далі необхідно подати заяву про припинення оренди та звернутися до одного з реєстраційних органів:
- ЦНАП (Центр надання адміністративних послуг)
- Нотаріуса
- Державного реєстратора (при органах місцевого самоврядування або виконавчої влади)
Також треба написати заяву про припинення речового права оренди у зв'язку із закінченням строку дії договору.
Реєстратор вносить зміни в реєстр
Після розгляду документів державний реєстратор внесе запис про припинення оренди в Державний реєстр речових прав на нерухоме майно.
Після цього можна отримати витяг про припинення оренди. Витяг підтверджуватиме, що оренда знята з реєстрації, і земельна ділянка більше не має обтяжень.
Зверніть увагу! Стандартний строк розгляду – до 5 робочих днів, нотаріуси можуть зробити це швидше. Якщо реєстратор відмовляється знімати оренду, можна звернутися до суду.