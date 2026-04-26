Допомога для аграріїв: на яку підтримку можна розраховувати у 2026 році

У січні уряд провів аграрний Кабмін. На ньому ухвалили низку важливих рішень для підтримки агровиробників. Таким чином, вдасться інвестувати в продовольчу безпеку держави.

Яка допомога передбачена для аграріїв у 2026 році?

Завдяки діям уряду фермери зможуть краще планувати виробництво та сприятимуть економічній активності громад, про що повідомила прем'єрка Юлія Свириденко.

Читайте також Від 100 тисяч за гектар: у яких областях пай продавати найвигідніше

Перше рішення – уряд запровадив новий напрям грантової підтримки для агровиробників, завдяки чому підприємці зможуть отримати гранти на будівництво овочесховищ та фруктосховищ. Держава покриватиме до 30% вартості будівництва, але не більше 20 мільйонів гривень – за умови співфінансування з боку отримувача.

Юлія Свириденко Прем'єрка-міністерка України Підтримка надаватиметься для будівництва нових сховищ місткістю від 3 тисяч тонн і за умови створення робочих місць. Для прифронтових регіонів діятимуть пільгові умови. Держава зможе покрити до 50% вартості будівництва, якщо підприємство: розташоване на територіях активних або можливих бойових дій; має у власності 80% земельних ділянок на тимчасово окупованих територіях.

Також уряд вдосконалив механізм компенсації за пошкоджені посіви, що на прифронтових територіях України.

Отримати державну підтримку у 2026 році можуть аграрії, які:

здійснюють свою діяльність на територіях можливих та активних бойових дій; зазнали втрат через війну або складні погодні умови.

Важливо! Фермери зможуть отримати компенсацію до 4 700 гривень за гектар пошкоджених посівів, але не більше ніж за 2 тисячі гектарів одному сільському господарству.

Водночас важливим та навіть ключовим інструментом підтримки залишається державна програма пільгового кредитування "Доступні кредити 5 – 7 – 9". Про це йдеться на сайті Мінекономіки.

Аграрії можуть отримати до 90 мільйонів гривень за напрямом "Кредит на посівну". Про це повідомив заступник міністра економіки, довкілля, сільського господарства України Тарас Висоцький.

Програму продовжено до 31 березня 2027 року. Раніше вона мала завершитися після 31 березня 2026 року.

Що ще відомо про підтримку аграріїв?