Експорт необробленої деревини з України заборонили: у чому причина

Дрова та необроблену деревину не експортуватимуть, бо цей ресурс потрібен в Україні. До того ж, обсяг лісозаготівлі суттєво скоротився.

Що відомо про заборону на експорт деревини?

Експорт заборонили тиасово, повідомляє 24 Канал з посиланням на очільницю уряду Юлію Свириденко.

За результатами поїздки на Рівненщину Уряд ухвалив важливе рішення – тимчасово заборонив експорт необробленої деревини. Це необхідний крок, щоб подбати про людей взимку, зберегти роботу наших підприємств і зменшити навантаження на екологію,

– повідомила Свириденко.

За її словами, обсяг лісозаготівлі в Україні суттєво скоротився за час повномасштабного вторгнення. Підприємства, які могли б працювати, простоюють чи працюють на мінімальних потужностях через брак деревини, також військо потребує деревини для своїх потреб.

Окрім цього, частина лісів тимчасово окуповані чи пошкоджені бойовими діями. Тому експорт деревини створюватиме додаткове навантаження на навколишнє середовище.

До словами, у серпні стало відомо, що російську деревину незаконно постачають до Великої Британії, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Times.

Австралійська компанія Source Certain встановила, що до Сполученого Королівства російський ліс потрапляє під виглядом будматеріалів з Естонії та інших країн Балтії. Дослідники проаналізували особливості атомної структури деревини. Адже в різних регіонах вона має різні ізотопи.

Це як внутрішній штрихкод. Те, що зафіксоване, напряму відображає місце, де воно виросло,

– пояснив засновник Source Certain Кемерон Скаддінг.

Проаналізувавши понад 3 000 зразків деревини, яка використовується у будівельній галузі Великої Британії, компанія виявила понад 10% варіантів іншого походження, ніж запевняли постачальники. З цих фейкових зразків три чверті деревини були з Росії.

