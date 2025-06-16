Солодкий тренд: як TikTok підсадив світ на дубайський шоколад

Соціальна платформа TikTok чимало продуктів зробила популярними у всьому світі. Однак така тенденція має й негативні наслідки – ціни на трендові товари ростуть разом із популярністю.

Як дубайський шоколад став популярним через TikTok

TikTok сприяв помітному зростанню попиту на дубайський шоколад та інгредієнти, які використовуються для його приготування, розповіла експертка щодо роботи із клієнтами, Анастасія Ямелинець у коментарі 24 Каналу.

Дивіться також У TikTok з'явилася нова платформа для просування музики

За словами експертки, лише з січня по березень 2024 року пропозиції дубайського шоколаду від домашніх кондитерів та Instagram-магазинів зросли масово.

Солодкий продукт пропонували під замовлення, акцентуючи на його трендовості та візуальній привабливості.

Можна припустити, що зростання інтересу до тренду могло вплинути на комерційну поведінку нішевих продавців, наприклад, на ситуативне підвищення вартості на хвилі попиту,

– пояснила Ямелинець.

Що сприяло попиту на дубайський шоколад

Підхопивши тренд, що розпочався у TikTok, інфлюенсери та заклади, підняли популярність дубайського шоколаду на новий рівень:

Блогери масово викладали пости та сторіз з дубайським шоколадом, набираючи сотні тисяч, а той мільйони переглядів.

В готелях, кав’ярнях та інших закладах харчування його почали додавати у меню як десерт до кави чи чаю.

Варто знати! Підтвердженої інформації, як змінилися ціни на фісташки, темний шоколад, горіхи, які використовують для приготування дубайського шоколаду, поки немає.

Як торгівля підняла попит на дубайський шоколад

Стрімка популярність дубайського шоколаду призвела до того, що великі супермаркети були змушені були підхопити новий тренд.

Німецька компанія Lidl випустила власну версію шоколаду. Поціновувачі солодкого тренду розкуповували її швидкістю 72 плитки на хвилину.

За даними People, Trader Joe's також представила свій варіант дубайського шоколаду, але ціни на нього були значно доступнішими, ніж у конкурентів.

Разом з тим, як повідомляло видання Financial Times, через великий попит шоколаду виник дефіцит фісташок. Ціни на них зросли з 7,65 долара до 10,30 долара за фунт.