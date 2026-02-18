Румунія нарощує експорт бананів, попри відсутність власного виробництва

Румунія виступає регіональним експортером бананів, хоча ці фрукти в країні не вирощують. Основу бізнесу становить імпорт і дозрівання плодів із подальшим перепродажем сусіднім державам.

Як Румунія стала великим експортером бананів?

Румунія залишається помітним експортером бананів у регіоні, повідомляє видання Logos Press. Експорт тропічних фруктів зростає навіть попри те, що їх не вирощують на її території.

За даними Євростат, у 2024 році країна експортувала банани на суму близько 3,4 мільйона євро, що дещо більше, ніж роком раніше. Для порівняння, у 2020 році експорт становив 7,7 мільйона євро, а пік було зафіксовано у 2021 році – 14,5 мільйона євро.

Ziarul Financiar повідомляє, що банани надходять у країну зеленими, після чого проходять процес дозрівання на спеціалізованих потужностях. Завдяки цьому Румунія фактично "готує" продукцію до продажу та відправляє її на зовнішні ринки.

Якщо раніше країна мала обмежений доступ до імпортних бананів, то нині активно постачає їх до сусідів. Найбільші обсяги експорту спрямовуються до Угорщини та Молдови, тоді як менші партії – до Польщі, Словенії, Болгарії, Чехії та Німеччини.

