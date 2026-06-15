Експорт м'яса птиці встановив рекорд за п'ять років: які країни були головними покупцями

Український експорт м’яса птиці у травні поточного року становив показник у 43,635 тисячі тонн. Це на 7% більше, ніж у квітні 2026 року (тоді він становив 40,7 тисячі тонн).

Що відомо про рекорди щодо м'яса птиці

Наразі це рекордний місячний обсяг експорту за останні 5 років, про що свідчать дані митної статистики, про що пише Союз птахівників України.

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До того ж експорт у травні у грошовому вимірі збільшився на 10,7%. Крім того, він склав 93,6 мільйона доларів США.

У травні середня експортна ціна реалізації м’яса птиці збільшилась і становила 2,15 долара. Це, зокрема, пов’язано зі зміною асортименту експортованої продукції.

За 5 місяців 2026 року загальний експорт м’яса птиці становив 207,1 тисячі тонн. А це на 6,1% більше ніж за аналогічний період минулого року.

Виручка від експорту при цьому скоротилася на 4,3 % та склала 437,1 мільйона доларів США.

Головними покупцями українського м’яса птиці були:

Нідерланди (17,9%); Великобританія (11,8%); Словаччина (10,2%); ОАЕ (6,9%).

Частка експорту до країн ЄС за цей час від загального обсягу експорту склала 34,9% (69,7 тисячі тонн),

– повідомили у Союзі птахівників України.

Але у грошовому еквіваленті частка експорту до країн ЄС за перші 5 місяці року становила майже половину валютної виручки (це 44,8%).

Зверніть увагу! Експорт готових продуктів з м'яса птиці з України за 5 місяців 2026 року становить 7,2 тисячі тонн на загальну суму 24,4 мільйона доларів США.

Що ще відомо про курятину

Нагадаємо, що агрохолдинг Avesterra Group прагне збільшити виробництво курятини на Волині. Планується збільшення обсягів вирощування курей-бройлерів із 2,3 мільйона до 12,4 мільйона голів на рік.

А загальне виробництво м’яса птиці за підсумками 2025 року становило 1 390 тисяч тонн. Експорт м’яса птиці торік сягнув 436 тисячі тонн.