Что известно о рекордах по экспорту мяса птицы

На данный момент это рекордный месячный объем экспорта за последние 5 лет, о чем свидетельствуют данные таможенной статистики, о чем пишет Союз птицеводов Украины.

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К тому же экспорт в мае в денежном выражении увеличился на 10,7%. Кроме того, он составил 93,6 миллиона долларов США.

В мае средняя экспортная цена реализации мяса птицы увеличилась и составила 2,15 доллара. Это, в частности, связано с изменением ассортимента экспортируемой продукции.

За 5 месяцев 2026 года общий экспорт мяса птицы составил 207,1 тысячи тонн. А это на 6,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Выручка от экспорта при этом сократилась на 4,3% и составила 437,1 миллиона долларов США.

Главными покупателями украинского мяса птицы были:

Нидерланды (17,9%); Великобритания (11,8%); Словакия (10,2%); ОАЭ (6,9 %).

Доля экспорта в страны ЕС за этот период от общего объема экспорта составила 34,9% (69,7 тысячи тонн),

– сообщили в Союзе птицеводов Украины.

Но в денежном эквиваленте доля экспорта в страны ЕС за первые 5 месяцев года составила почти половину валютной выручки (это 44,8%).

Обратите внимание! Экспорт готовых продуктов из мяса птицы из Украины за 5 месяцев 2026 года составляет 7,2 тысячи тонн на общую сумму 24,4 миллиона долларов США.

Что еще известно о курятине

Напомним, что агрохолдинг Avesterra Group стремится увеличить производство курятины на Волыни. Планируется увеличение объемов выращивания кур-бройлеров с 2,3 миллиона до 12,4 миллиона голов в год.

А общее производство мяса птицы по итогам 2025 года составило 1 390 тысяч тонн. Экспорт мяса птицы в прошлом году достиг 436 тысяч тонн.