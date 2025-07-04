ЄС скоротив імпорт, але збільшив квоти на деякі сільгосптовари

У ЄС істотно скоротили імпорт сільськогосподарських товарів з України після скасування "торгового безвізу". Однак квоти на деякі види товарів навпаки збільшили, що дало українським виробникам додаткові можливості.

Україна зможе експортувати більше деяких товарів

ЄС скорочує імпорт української пшениці та цукру на 80% згідно з новими квотами, запровадженими після скасування "торгового безвізу", повідомляє 24 Канал із посиланням на Reuters. Рішення було ухвалено під тиском стурбованих конкуренцією європейських фермерів.

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У виданні зазначили, що після цього кроку українські виробники будуть змушені продавати більше продукції на ринках Азії та Африки.

Зверніть увагу! Після початку російського вторгнення 2022 року ЄС на знак солідарності, а також через блокування експортних шляхів Чорним морем, відкрив свої продовольчі ринки та тимчасово скасував мита й квоти для України. Однак на початку червня 2025 року торгівельний безвіз завершився.

Отже, хоча оновлені обсяги безмитних постачань і вищі за ті квоти, що були передбачені першою угодою про вільну торгівлю між ЄС та Україною, чинною з 2016 року, але будуть значно нижчими за обсяги безмитного імпорту за останні три роки.

Нове рішення ЄС збільшує довоєнну квоту України на безмитний імпорт пшениці з 1 до 1,3 мільйона тонн у рамках переглянутої угоди про вільну торгівлю. Це ж торкнеться і квоти на український цукор, що зросла з 20 до 100 тисяч тонн, а також ячмінь (з 350 000 тонн до 450 000 тонн). Квота для України на м'ясо птиці також була збільшена з 90 000 тонн до 120 000 тонн.

Важливо! Нова торгівельна угода охоплює 40 товарів і має бути ухвалена кваліфікованою більшістю країн-членів ЄС.