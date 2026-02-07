Агроекспорт у новій реальності: хто "вирвався" у лідери, попри блокаду та атаки

У 2021 році зафіксували рекордні понад 27 мільярдів доларів агропродовольчого експорту. З початку повномасштабної війни ці доходи почали знижуватися. Усе через морську блокаду портів ворогом, а згодом через масовані атаки й зміну традиційних торгівельних маршрутів.

Втім попри це, аграрний експорт досі залишається ключовим джерелом валютних надходжень в Україну. Зокрема, завдяки зерновим та олійним культурам. Крім того, зростає роль переробки та продукції з більшою доданою вартість, що зменшує залежність від великих обсягів аграрної сировини.

24 Канал дізнався, які аграрні товари формують основу експорту України та які країни є ключовими імпортерами, як війна та логістичні обмеження вплинули на його конкурентоспроможність та чому зростає роль переробленої продукції.

Яку агропродукцію найбільше експортує Україна?

У коментарі 24 Каналу експерт Інституту аграрної економіки Богдан Духницький розповів, що традиційно головними в товарній структурі вітчизняного агропродовольчого експорту залишаються зернові культури, олії та жири, олійні, залишки харчової промисловості, м'ясо і субпродукти.

Богдан Духницький Науковий співробітник відділу аграрного ринку та міжнародної інтеграції Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" За підсумками 2025 року ці види сільгосппродукції разом з об’єднаною групою молокопродуктів, яєць і меду сформували 86% вартісних обсягів закордонних поставок.

Крім того, до початку повномасштабного вторгнення Росії домінантний асортимент аграрного експорту також складався з зернових та олійних, рослинних олій, залишків і відходів, різних видів м'яса.

У 2023 – 2024 роках він доповнювався цукром і кондитерськими виробами з нього, продажі яких принесли у 2024 році доволі високий виторг у 652 мільйони доларів,

– заявив пан Богдан.

На запит 24 Каналу в Міністерстві економіки, довкілля та сільського господарства детальніше пояснили, що лідерують у рейтингу експортних позицій кукурудза з показниками в майже 18 мільйонів тонн, а друге місце займає пшениця – 13,6 мільйона тонн.

У 2023 та 2024 роках структура ТОП-5 позицій за обсягами експорту залишалася аналогічною у порівнянні із 2025 роком у більшості позицій, окрім обсягів експорту соєвих бобів у 2024 році, ця позиція займала 6 місце,

– кажуть у відомстві.

Натомість керівниця аналітичного відділу УКАБ Світлана Литвин наводить для 24 Каналу дані щодо експортного виторгу у 2025 році, де на першому місці перебувала соняшникова олія, а на другому кукурудза.

У 2025 році було продано соняшникової олії на 5,2 мільярда доларів,

Кукурудзи – на 3,9 мільярда доларів,

Пшениці – на 3 мільярди доларів,

Соєвих бобів – на 1,3 мільярда доларів,

М'ясо птиці – на 1,1 мільярда доларів.

Як пояснює пані Світлана, якщо порівнювати результати з попереднім роком, то перші 3 місця залишаються без змін.

Світлана Литвин Керівниця аналітичного відділу УКАБ Позиція сої піднялася з 5-го місця в рейтингу до 4-го, маючи такий же експортний виторг, як і минулого року. Але покинув рейтинг ріпак, експортний виторг якого навпаки зменшився.

Нагадуємо, що ще у березні 2025 року в Міністерстві аграрної політики та продовольства повідомили, що до ключових позицій агропродукції, яка експортувалася, входили кукурудза, соняшникова олія, пшениця, соєві боби, м'ясо птиці.

Натомість вже у листопаді того ж року зростання продемонстрували майже всі категорії товарів, передають в Комітеті з питань аграрної та земельної політики. Найбільший приріст спостерігався серед зернових (експорт кукурудзи) та макуху (переробка олійних культур).

Загалом в Мінекономіки зазначають, що Україна за обсягами виробництва зернових посідає друге місце серед країн Євросоюзу після Франції. А у виробництві кукурудзи – перше місце.

Хто є ключовими імпортерами української агропродукції?

В Міністерстві економіки, довкілля та сільського господарства додають, що на сьогодні основним ринком збуту української агропродовольчої продукції залишається Євросоюз.

За даними Держмитслужби за підсумками 2025 року до країн ЄС було спрямовано 47% аграрного експорту України, що становить 12,1 мільярда доларів США.

Серед держав-лідерів з імпорту української агропродукції за валютним виторгом є Туреччина, Нідерланди, Італія, Іспанія та Польща.

Ці показники підтверджують ключову роль європейського ринку для українського агросектору та стабільний попит на вітчизняну продукцію навіть в умовах війни.

Втім керівниця аналітичного відділу УКАБ Світлана Литвин заявляє, що у 2025 році спостерігалося скорочення частки експорту в ЄС через запровадження торгівельних змін, а саме повернення торгових квот та мит.

Якщо у 2024 році частка країн ЄС в українському експорті становила 52%, то за попередніми оцінками у 2025 році – 49%. Зросла частка країн Африки, Близького Сходу, Південно-Східної Азії, але зменшилась в Азію (в основному через мінімальний експорт до Китаю),

– каже пані Світлана.

Наприклад, найбільша частка в експортному виторгу зернових, а саме 57%, припало на такі імпортери, як Туреччина, Єгипет, Італія, Іспанія та Алжир.

Водночас основними покупцями олійних культур були Німеччина, Туреччина, Нідерланди, Бельгія та Єгипет.

А щодо продукції тваринництва, то найбільшими імпортерами стали Нідерланди, Велика Британія, Молдова, Словаччина, Саудівська Аравія.

Нагадуємо! З 2022 року Євросоюз запроваджував для України пільговий торгівельний режим, але влітку 2025 року термін дії цього режиму сплив. 6 червня 2025 року Єврокомісія ухвалила нові квоти на український аграрний експорт, а це означає: усе, що перевищуватиме ці квоти, обкладатиметься митами. Водночас у жовтні 2025 року квоти дещо збільшили.

Які ключові тенденції в агросекторі за останній рік?

У Міністерстві економіки заявили, що головна тенденція 2025 року – збереження високої ролі агроекспорту на тлі його диверсифікації.

Попри те, що ЄС лишається ключовим ринком, Україна системно розширює присутність у країнах Азії, Африки та Близького Сходу. Агропродукція й надалі залишається основою українського експорту,

– повідомляють у відомстві.

Річ у тім, що обсяг аграрного експорту за підсумками 2025 року становив 22,6 мільярда доларів, а це майже 56% від усього експорту країни.

Крім того, що на агроекспорт впливає повернення квот ЄС на окремі види продукції, істотний вплив мають і ринкові фактори. Йдеться передусім про світові ціни та попит.

Показовий приклад, кукурудза, за якою торік було зафіксовано падіння валютного виторгу, попри відсутність квотних обмежень з боку ЄС. Це ще раз підтверджує, що не всі зміни зумовлені торгівельною політикою,

– кажуть в міністерстві.

Загалом аграрний експорт України торік демонстрував не просто адаптацію, а переорієнтацію на більш збалансовану, диверсифіковану модель. Це підвищує його стійкість у середньо- та довгостроковій перспективі.

Паралельно з диверсифікацією змінюється ще й структура агроекспорту. Як пояснює Світлана Литвин з УКАБ, процес нарощування внутрішньої переробки продукції рослинництва та тваринництва є тривалим і вимірюватиметься не одним роком.

Можна говорити про перші зрушення, зокрема вдалим прикладом є експорт соєвої та ріпакової олії – на 587,5 мільйона доларів та 398,4 мільйона доларів відповідно,

– проаналізувала науковиця.

Водночас у багатьох товарних категоріях Україна все ще залишається переважно постачальником сировини, зокрема зернових, що свідчить про значний потенціал для подальшого розвитку переробки та збільшення доданої вартості в агросекторі.

Богдан Духницький також додає, що за останні роки в структурі аграрного експорту України поступово відбуваються зміни на користь продукції з більшою доданою вартістю – за останні 5 років спостерігається висхідний тренд у поставках продукції.

Хоча сировинні товари й надалі домінують у загальних обсягах поставок, роль продукції харчової та переробної промисловості помітно зростає. До цієї категорії належать, зокрема, готові харчові продукти, а також молокопродукти, борошно, крохмаль, маргарин та інші види переробленої агропродукції,

– каже експерт Інституту аграрної економіки.

У 2021 році сумарна вартість експорту цієї продукції перевищила 4 мільярди доларів США, а її частка в загальному аграрному експорті становила близько 15%. Уже у 2024 році цей показник зріс майже до 17%.

А у 2025 році експортний виторг від реалізації переробленої агропродукції сягнув 4,4 мільярда доларів США, а її частка в структурі аграрного експорту зросла майже до 20%.

Які основні проблеми сьогодні стримують експорт агропродукції?

В Мінекономіки заявляють, що основною причиною скорочення експорту стала затримка жнив пізніх культур через несприятливі погодні умови.

До прикладу! До кінця вересня 2025 року було обмолочено лише близько 5% площ під кукурудзою, що значно менше від середньорічних показників.

Річ у тім, що через високу вологість зерно потрібно додатково просушувати, а це уповільнило темпи відвантажень і збільшило логістичні витрати.

Крім того, Духницький розповів, що ще з початку повномасштабного вторгнення Україна була вимушена здійснювати експорт в умовах повного, чи часткового обмеження логістичних потужностей.

Але попри всі труднощі, великим позитивом залишається сам факт розвитку експорту переробленої продукції,

– зауважує пан Богдан.

У 2025 році, якщо не враховувати залишки й відходи, чималі доходи були отримані завдяки експорту:

готових продуктів із зерна – 501 мільйон доларів,

цукру і цукрових кондитерських виробів – 476 мільйонів доларів,

алкогольних і безалкогольних напоїв – 361 мільйон доларів,

переробленої плодоовочевої продукції – 349 мільйонів доларів,

виробів з какао і шоколаду – 346 мільйонів доларів,

вершкового масла – 107 мільйонів доларів,

сухого і згущеного молока – 97 мільйонів доларів.

Варто зауважити, що будь-яка перероблена продукція, що експортується, поступово знижує залежність України від потреби вивозити великі обсяги сировини.