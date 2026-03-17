Експорт відновлюється: українське м'ясо птиці знову пускають у Молдову

Молдова частково відновила імпорт українського м'яса птиці після підтвердження його безпечності. Наразі доступ на ринок отримав один виробник, але перемовини щодо розширення експорту тривають.

Молдова погодилась пустити на свій ринок українську курятину

Молдова відновила доступ на свій ринок для замороженого та охолодженого м'яса птиці від одного українського виробника, повідомляє Держпродспоживслужба. Цей виробник має право експорту до Європейського Союзу.

Про це розповіли у Державній службі з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів України за підсумками переговорів із Національним агентством з безпечності харчових продуктів Молдови (ANSA).

Рішення ухвалили після отримання результатів лабораторних досліджень у лабораторії ЄС, які підтвердили відповідність української продукції вимогам безпечності.

У відомстві зазначили, що наступним кроком стане відновлення експорту до Молдови й для інших українських виробників. Над цим українська сторона вже працює спільно з ANSA.

Крім того, сторони домовилися продовжити діалог щодо розширення переліку м'ясної продукції, яку можна буде постачати на молдовський ринок.

