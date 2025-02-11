Прогнози невтішні: експорт та виробництво зерна в Україні впаде

У Міністерстві сільського господарства США прогнозують зниження виробництва зерна з наступного маркетингового року. Експорт цієї продукції, відповідно, теж впаде.

Чому Україна втрачає виробництво та експорт зерна

У сезоні 2024/25 маркетингового року виробництво та експорт зерна в Україні суттєво скоротяться у порівнянні з минулим роком, повідомляє 24 Канал із посиланням на звіт Міністерства сільського господарства США (USDA). За прогнозами відомства, загальний обсяг виробництва зернових знизиться на 13%, а експорт – на 26%.

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Зверніть увагу! Однією з причин падіння експорту є виснаження запасів зерна в країні. Водночас кінцеві запаси на кінець сезону оцінюються в 1,8 мільйона тонн – це на 19% більше, ніж торік, але значно менше довоєнного рівня.

Найбільше скорочення очікується у виробництві кукурудзи – на 24% порівняно з 2023/24 маркетинговими роками, до 24,6 мільйона тонн. Її експорт може впасти на 33%, до 19,6 мільйона тонн. Запаси кукурудзи наприкінці сезону прогнозуються на рівні 722 тисяч тонн, що трохи вище торішнього показника, але суттєво нижче 2,8 мільйона тонн, які були у резерві у 2022/23 маркетинговому році.