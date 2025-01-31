Заміна безмитній торгівлі з ЄС: Україна пропонує експортувати агропродукцію за графіком
- Український уряд пропонує ЄС новий механізм експорту агропродукції за графіком, щоб розв'язати питання з безмитною торгівлею.
- Єврокомісія планує повернути мита на українську агропродукцію після 5 червня, що спонукало Україну до пошуку нових шляхів співпраці.
Український уряд запропонував Євросоюзу експортувати до них агропродукцію за графіком. Таке рішення придумали після того, як стало відомо, що ЄС не планує продовжувати безмитну торгівлю у нинішньому вигляді.
Україна пропонує розв'язати проблему експорту в ЄС
Мінагрополітики запропонувало партнерам з ЄС новий механізм експорту української агропродукції, згідно з яким постачання відбуватимуться за графіком, повідомляє 24 Канал із посиланням на Forbes Ukraine.
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Преференції запровадили у зв’язку з війною, яка досі триває. Ми просимо про їх продовження, але країнам ЄС потрібна наша прогнозованість. Тому ми запропонували варіант, за якого ми експортуватимемо продукцію за графіком, певну кількість на місяць,
– розповів міністр агрополітики Віталій Коваль.
За його словами Коваля, ризик, що режим автономних торгових преференцій продовжать, а потім скасують, існує, тому головний виклик на цей рік – диверсифікувати експорт.
Важливо! Проте, за словами міністра, у нашій агропродукції велика імпортна складова з ЄС: паливо, насіння, мінеральні добрива, ЗЗР та техніка. Тому ми маємо право бути на ринку ЄС, оскільки закуповуємо там велику частку засобів виробництва.