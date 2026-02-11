Президент Гани скликав екстрене засідання через обвал світових цін на какао

Президент Гани Джон Махама ініціював термінове засідання уряду на тлі різкого падіння світових цін на какао. Через це країна тимчасово призупинила закупівлю бобів у фермерів.

У Гані екстрене засідання через кризу ринку какао

Президент Гани, другого за величиною виробника какао у світі, Джон Махама скликав екстрене засідання кабінету міністрів, щоб обговорити кризу в галузі, повідомляє Bloomberg. За словами міністра з урядових комунікацій Фелікса Квак'є Офосу, під час зустрічі планують розглянути всі проблеми, які впливають на сектор какао.

Цього року держава виплачувала виробникам 58 тисяч седі (5 278 доларів США) за тонну какао-бобів. Водночас після того, як ф'ючерси на какао в Нью-Йорку впали й нині приблизно на 30 відсотків нижчі за встановлену внутрішню ціну, влада призупинила закупівлі. Галузевий регулятор веде переговори з міністерством фінансів щодо можливих рішень, зокрема розглядається варіант запровадження субсидій для фермерів.

Унаслідок зупинки закупівель у виробників накопичилося близько 150 тисяч тонн какао. Раніше Рада з какао Гани придбала 500 тисяч тонн із запланованих 650 тисяч тонн у сезоні 2025–2026 років. Після триденного зниження котирування ф'ючерсів у Нью-Йорку зросли на 1,3 відсотка – до 3 941 долара США за тонну.

Какао входить до трійки основних джерел валютних надходжень Гани. Минулого року експорт цієї продукції приніс країні 3,9 мільярда доларів США, що більш ніж удвічі перевищує показник 2024 року. Сектор забезпечує роботою понад 800 тисяч фермерських господарств.

Зверніть увагу! Ринок какао в Гані суворо регулюється: державна установа Cocobod розраховується як із місцевими, так і з міжнародними ліцензованими компаніями, які постачають боби до портових складів.

