ФАО передало Україні обладнання для раннього виявлення сарани

В Україні посилюють контроль за станом посівів та поширенням шкідників. Держпродспоживслужба отримала сучасні фітосанітарні набори від міжнародних партнерів.

Україна зміцнює фітосанітарний контроль у співпраці з ФАО

У Держпродспоживслужбі відбувся спільний захід із Продовольчою та сільськогосподарською організацією ООН. Під час цього заходу Україні передали сучасні інспекційні набори для контролю у сфері захисту рослин.

Дивіться також Україна наростить виробництво свиней у 2026 році: прогноз USDA

Участь у події взяли керівництво служби, представники міжнародної організації та регіональні підрозділи. Ініціатива стала черговим кроком у розвитку співпраці між Україною та ФАО, спрямованої на підвищення ефективності аграрного сектору.

Спільні проєкти вже дають відчутний результат. Зокрема, у 2025 році було запроваджено систему IPPC ePhyto, яка дозволила Україні обмінюватися електронними фітосанітарними сертифікатами зі 124 країнами світу.

Окрему увагу приділяють підготовці кадрів: державні інспектори проходять навчання, тренінги та практичні семінари, що підвищує їхню готовність реагувати на загрози у сфері захисту рослин.

Нове обладнання допоможе швидше реагувати на загрози

Ключовим результатом заходу стала передача сучасних фітосанітарних інспекційних наборів, які найближчим часом почнуть використовувати в регіонах України.

Обладнання вже спрямоване до низки областей, зокрема Дніпропетровська область, Одеська область, Миколаївська область та інших аграрно важливих регіонів. Його застосування дозволить оперативніше виявляти шкідливі організми, зокрема саранових, і стримувати їх поширення на ранніх етапах.

У відомстві наголошують, що така підтримка є важливою інвестицією у безпеку агросектору та стабільність продовольчих ринків. Сторони також підтвердили намір і надалі розвивати співпрацю – від цифровізації процедур до зміцнення матеріально-технічної бази та впровадження нових освітніх програм.

Вчені назвали основні причини масового розмноження азійської сарани