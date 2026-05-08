Війна на Близькому Сході розганяє світові ціни на їжу: що здорожчало найбільше

Світові ціни на продовольство у квітні продовжили зростання через подорожчання олії, зернових і м’яса. Однією з ключових причин стала війна навколо Ірану, яка порушила постачання добрив та пального для агросектору.

Війна навколо Ірану вплинула на світовий агроринок

Індекс світових цін на продовольство, який розраховує Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (FAO), у квітні зріс на 1,6% порівняно з березнем, повідомляє Bloomberg. У річному вимірі показник перевищив торішній рівень на 2,5%.

Основними драйверами подорожчання стали рослинні олії, зернові культури та м'ясо. Аналітики пояснюють таку тенденцію затяжною війною навколо Ірану, яка суттєво вплинула на глобальні логістичні ланцюги.

Через фактичне блокування Ормузької протоки ускладнилися поставки критично важливих ресурсів для аграрного сектору – зокрема дизельного пального та добрив. Це одразу позначилося на вартості аграрної продукції.

У квітні індекс рослинних олій зріс одразу на 5,9% і досяг найвищого рівня з липня 2022 року. У FAO зазначають, що додатковий тиск на ринок створює зростання попиту на біопаливо на тлі високих нафтових цін.

Зернові та м'ясо також продовжують дорожчати

Індекс цін на зернові у квітні піднявся на 0,8%. На ринку посилилися побоювання щодо можливого скорочення посівів пшениці у 2026 році. Частина фермерів розглядає можливість переходу на культури, які потребують менше добрив, адже їхня вартість суттєво зросла.

Додатковий вплив мають погодні ризики та побоювання щодо майбутніх врожаїв. Деякі великі європейські виробники вже сигналізують про можливе скорочення виробництва кукурудзи через подорожчання ресурсів.

Водночас індекс цін на м'ясо досяг рекордного рівня, додавши 1,2% за місяць. Експерти наголошують, що нинішнє зростання стосується передусім вартості сировини, однак із певним часовим лагом це може вплинути і на роздрібні ціни для споживачів.

Аналітики також звертають увагу, що квітень став уже третім місяцем поспіль, коли світовий індекс продовольчих цін демонструє зростання.

Продуктовий кошик змінюється: що буде з цінами на продукти у травні?

В Україні у травні очікується подальше зростання цін на низку продуктів, попри слабку купівельну спроможність. Найбільше можуть подорожчати молочні продукти та крупи. Не останню роль у цьому здорожчанні відіграє війна в Ірані.

У травні очікується подальше зростання цін на молочні продукти та крупи, зокрема на гречку і пшоно.

Ціни на овочі з борщового набору зросли, тоді як на м'ясо відбулися коливання цін залежно від виду.

На здорожчання круп впливають підвищення цін на електроенергію та перероблення, зростання транспортних витрат, інфляція та сезонне скорочення запасів.